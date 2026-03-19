Вовки, пожежі, пусті хати. Відомий блогер показав "найзабутіше" село України (фото, відео)

Тетяна Кармазіна
Автор
Село Обиходи на Житомирщині Новина оновлена 19 березня 2026, 16:14
Село Обиходи на Житомирщині.

Колись там вирувало життя, а зараз залишилося близько 50 людей

Український блогер, письменник і ведучий YouTube-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех побував у селі Обиходи на Житомирщині — місці, яке самі місцеві називають одним із найбільш занедбаних в Україні. Сьогодні там залишилося лише кілька десятків людей.

В Обиходах живе приблизно 50 мешканців, говориться в сюжеті Бебеха "Селяни-мільйонери, 30 кімнат у будинку, ціна криміналу – напади вовків, виживання в закинутому селі". За словами місцевих, раніше населення сягало сотень, а подекуди згадують і про тисячу жителів.

Чому "Обиходи"?

Назва села, за легендою, походить ще з часів татаро-монгольських набігів. Тоді люди, щоб врятуватися від загарбників, ховалися в лісах, попередньо вбиваючи півнів і розкидаючи пір’я — аби створити враження, що село вже розграбоване. Це допомогло уникнути нападу.

Втім, сьогодні цивілізація обходить Обиходи вже не через хитрість, а через занепад.

Занедбаний клуб у селі Обиходи

Розпад після СРСР

У селі колись діяли пошта та колгосп, але після розпаду Радянського Союзу усе поступово зникло. Будівлі занепали або були розібрані самими ж мешканцями.

Покинутий магазин
Покинута сільська пошта

Спершу люди боялися розкрадати спільне майно, але з часом, коли населення зменшувалося, контроль зник. Тепер у селі майже не залишилося нічого від колишньої інфраструктури.

Небезпека з лісу

Ще однією проблемою стали дикі тварини. Місцеві розповідають про випадки, коли вовки заходили прямо у двори, розривали собак і навіть лякали людей настільки, що після восьмої вечора ніхто не виходив з дому.

Зима тоже десь була, тоже отака. Десь перед весною в нас охотніки застрелили вовчицю. Вовчиця була таких великих розмірів, нестандартних. Почали мститися за цю вовчицю вовки. Заходили в села, гризли собак багато. Переїли половину собак в селі. А там вовки... ну мені во (хлопець показує по груди)

місцевий житель Назар

Місцевий житель Назар поділився історією про хижих вовків в рідному селі

Згодом мисливці отримали дозвіл відстрілювати хижаків, і ситуація трохи стабілізувалася. Втім, і нині в околицях можна зустріти кабанів, оленів та інших диких тварин.

Пожежі та покинуті будинки

Частою проблемою в Обиходах є пожежі. Місцеві активно опалюють оселі, але через несправні димарі будинки часто займаються, і загасити вогонь важко. За словами журналіста, лише під час зйомки він побачив кілька повністю згорілих хат. Покинуті оселі швидко розбирають — як місцеві, так і приїжджі. Якщо хтось помирає або виїжджає, будинок може зникнути буквально за тиждень.

Будинок після пожежі
Колишній колгосп у селі Обиходи
Колишній колгосп у селі Обиходи
Колишній колгосп у селі Обиходи
Колишній колгосп у селі Обиходи
Колишній колгосп у селі Обиходи

ТікТок замість телевізора

Попри ізоляцію, сучасні технології все ж дісталися села. Дехто з мешканців має інтернет і активно користується соцмережами. Одна з жительок розповідає, що проводить багато часу в TikTok, переглядаючи відео, зокрема корейські музичні гурти.

За її словами, без інтернету життя в селі було б значно важчим. Телевізори ж у багатьох стоять без діла — їх повністю замінили смартфони.

БТСки дивлюсь з Южної Кореї (всесвітньо відомий південнокорейський гурт BTS — ред.). Танцююсь, співають. Я подивилась, на скільки люди талановиті є. Дивишся, розвиваєшся. Думаєш, що такий дурний. А люди такі розвинуті та гарні… Ніч. Сидиш до 5-ти ранку у Тіктоці

місцева жителька

Роман Бебех поспілкувався із місцевими жителями

У селі немає власної церкви, тож місцеві ходять до церкви в сусідньому селі, яка належить до Московського патріархату.

Чорнобильський слід

До аварії на Чорнобильській атомній станції село активно розвивалося і вважалося одним із передових. Однак після трагедії ситуація різко змінилася. Місцеві згадують про підвищений рівень радіації та вважають, що саме це стало однією з причин занепаду.

#Житомирська область #Бомбардир #Роман Бебех #Обиходи