Окупанти знесли в Алушті один із головних символів міста: його знав кожен турист (фото, відео)
Ця ротонда була визнана об’єктом культурної спадщини
Прихід "русского міра" на територію України обернувся масштабними руйнуваннями. Окупанти перетворюють кримські курорти на смітники і знищують важливі архітектурні об’єкти, зокрема напівротонду в Алушті, що стала символом міста.
У Telegram каналах з’явилося відео зносу об’єкта культурної спадщини. Окупаційна влада заявила, що нібито ротонда не підлягала реставрації і на її місці зведуть нову.
Знаменита ротонда, встановлена на набережній Алушти в 1951 році, довгі роки була візитівкою курорту. Вона складалася із шести колон коринфського ордера і символізувала відновлення міста після німецької окупації. Спочатку на ній красувався напис: "Громадяни СРСР мають право на відпочинок", а потім: "Алушта-курорт". Цей символ знали всі туристи, а для місцевих жителів він мав майже сакральне значення.
Однак прихід "русского міра" приніс із собою розруху, бруд та байдужість до історичної спадщини. Окупаційна влада Криму заявила, що ротонда знаходиться в аварійному стані, і планувала виділити на її реставрацію близько 10 мільйонів рублів (приблизно 4–4,5 мільйона гривень).
Але замість обіцяного відновлення на місце об’єкту несподівано прибув екскаватор і почав його трощити. Так звана "влада" пояснила це тим, що колони нібито аварійні та ротонда не підлягає реставрації, тому було ухвалено рішення знести її та побудувати нову.
До приходу Росії Алушта розквітала, а ротонда залишалася доглянутою та акуратною, зберігаючи свій історичний вигляд. Але окупація принесла із собою хаос та знищення важливих символів.
