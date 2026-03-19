Прихід "русского міра" на територію України обернувся масштабними руйнуваннями. Окупанти перетворюють кримські курорти на смітники і знищують важливі архітектурні об’єкти, зокрема напівротонду в Алушті, що стала символом міста.

У Telegram каналах з’явилося відео зносу об’єкта культурної спадщини. Окупаційна влада заявила, що нібито ротонда не підлягала реставрації і на її місці зведуть нову.

Знаменита ротонда, встановлена на набережній Алушти в 1951 році, довгі роки була візитівкою курорту. Вона складалася із шести колон коринфського ордера і символізувала відновлення міста після німецької окупації. Спочатку на ній красувався напис: "Громадяни СРСР мають право на відпочинок", а потім: "Алушта-курорт". Цей символ знали всі туристи, а для місцевих жителів він мав майже сакральне значення.

Ротонда в Алушті у 1977 році

Однак прихід "русского міра" приніс із собою розруху, бруд та байдужість до історичної спадщини. Окупаційна влада Криму заявила, що ротонда знаходиться в аварійному стані, і планувала виділити на її реставрацію близько 10 мільйонів рублів (приблизно 4–4,5 мільйона гривень).

Але замість обіцяного відновлення на місце об’єкту несподівано прибув екскаватор і почав його трощити. Так звана "влада" пояснила це тим, що колони нібито аварійні та ротонда не підлягає реставрації, тому було ухвалено рішення знести її та побудувати нову.

Ротонда в Алушті занепала під окупацією

До приходу Росії Алушта розквітала, а ротонда залишалася доглянутою та акуратною, зберігаючи свій історичний вигляд. Але окупація принесла із собою хаос та знищення важливих символів.

Як ротонда в Алушті виглядала у 2011 році

До приходу Росії курорт у Криму розквітав

Ротонда до 2014 року була у хорошому стані

