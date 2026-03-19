В Україну мчить потепління. Коли зміниться погода та де буде до +17 градусів

Тетяна Крутякова ,
Квіти та кіт Новина оновлена 19 березня 2026, 12:21
Квіти та кіт. Фото Колаж, "Телеграф"

До кінця місяця майже не прогнозують опадів, але деяким регіонам не пощастить

Останні тижні березня потішать українців теплою весняною погодою. Проте деякі регіони очікують значні опади подекуди навіть у вигляді снігу.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, загальний характер синоптичних умов очікується у межах середньої багаторічної норми, а ймовірність температурних рекордів чи небезпечних метеорологічних явищ прогнозується мінімальною.

"Основна частина опадів випаде у вигляді дощу, лише у Карпатському регіоні часом може спостерігатися мокрий сніг, який у цей час є нормальним явищем для даної місцевості'', — каже синоптики.

Він додає, що температура в середньому очікується на 2 – 4 градуси вище за норму, але в західних та південно-західних областях в останні дні березня відбудеться незначне похолодання.

Якою буде погода у третій декаді березня

З 20 по 22 березня вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень — до +7…+13 °С, у північній половині країни 20 та 21 березня на тлі хмарного неба вдень буде +4…+7 °С. Починаючи з 23 березня потепління накриє більшість територій України, вдень очікується до +9…+15 °С, у південній половині (за винятком прибережної зони), а також на Закарпатті місцями +16…+17 °С. Водночас нічна температура залишиться без істотних змін.

Карта температур з 23 по 27 березня
З 27 березня у західній частині, а до кінця місяця по всій Україні, спостерігатиметься невелике похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси з північної Європи. Таким чином, нічна температура знизиться до -3…+2 °С, вдень коливатиметься +4…+9 °С, у центральних та південно-східних областях на 2 – 4 градуси тепліше.

Погода в Україні 20-31 березня
Синоптик додає, що сильних опадів на третю декаду березня не прогнозує, вони будуть у межах норми. Невеликі, часом помірні дощі пройдуть по всіх регіонах країни. Зокрема:

  • 20 – 21 березня у західних та місцями східних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом.
  • з 22 по 26 березня переважатиме суха погода без опадів у всіх регіонах України.
  • з 26 березня до кінця місяця пройдуть дощі у більшості областей, у південних та місцями західних регіонах можуть спостерігатися суттєві опади 28 – 29 числа.

Підсумовуючи, Кібальчич додав: весняний характер погоди триватиме до кінця місяця, що сприятиме активному розвитку рослин. Екстремальних та рекордних погодних явищ не передбачається. В окремі дні місцями може бути туман. Середня температура виявиться трохи вищою за норму по всій східній Європі.

Коли потепліє в Україні

За прогнозами Укргідрометцентру, значне покращення погоди почнеться вже з 20 березня. Від тоді Україну очікує переважно сонячна погода, хоча подекуди можливий дощ. При цьому місцями вдень температура сягатиме до +14 градусів, а вночі — до -1 градуса.

Погода в Україні 20 березня. Дані: Укргідрометцентру
Погода в Україні 23 березня. Дані: Укргідрометцентру

