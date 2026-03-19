В Україну мчить потепління. Коли зміниться погода та де буде до +17 градусів

До кінця місяця майже не прогнозують опадів, але деяким регіонам не пощастить

Останні тижні березня потішать українців теплою весняною погодою. Проте деякі регіони очікують значні опади подекуди навіть у вигляді снігу.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, загальний характер синоптичних умов очікується у межах середньої багаторічної норми, а ймовірність температурних рекордів чи небезпечних метеорологічних явищ прогнозується мінімальною.

"Основна частина опадів випаде у вигляді дощу, лише у Карпатському регіоні часом може спостерігатися мокрий сніг, який у цей час є нормальним явищем для даної місцевості'', — каже синоптики.

Він додає, що температура в середньому очікується на 2 – 4 градуси вище за норму, але в західних та південно-західних областях в останні дні березня відбудеться незначне похолодання.

Якою буде погода у третій декаді березня

З 20 по 22 березня вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень — до +7…+13 °С, у північній половині країни 20 та 21 березня на тлі хмарного неба вдень буде +4…+7 °С. Починаючи з 23 березня потепління накриє більшість територій України, вдень очікується до +9…+15 °С, у південній половині (за винятком прибережної зони), а також на Закарпатті місцями +16…+17 °С. Водночас нічна температура залишиться без істотних змін.

Карта температур з 23 по 27 березня

З 27 березня у західній частині, а до кінця місяця по всій Україні, спостерігатиметься невелике похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси з північної Європи. Таким чином, нічна температура знизиться до -3…+2 °С, вдень коливатиметься +4…+9 °С, у центральних та південно-східних областях на 2 – 4 градуси тепліше.

Погода в Україні 20-31 березня

Синоптик додає, що сильних опадів на третю декаду березня не прогнозує, вони будуть у межах норми. Невеликі, часом помірні дощі пройдуть по всіх регіонах країни. Зокрема:

20 – 21 березня у західних та місцями східних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом.

з 22 по 26 березня переважатиме суха погода без опадів у всіх регіонах України.

переважатиме суха погода без опадів у всіх регіонах України. з 26 березня до кінця місяця пройдуть дощі у більшості областей, у південних та місцями західних регіонах можуть спостерігатися суттєві опади 28 – 29 числа.

Підсумовуючи, Кібальчич додав: весняний характер погоди триватиме до кінця місяця, що сприятиме активному розвитку рослин. Екстремальних та рекордних погодних явищ не передбачається. В окремі дні місцями може бути туман. Середня температура виявиться трохи вищою за норму по всій східній Європі.

Погода в Україні 20-31 березня

Коли потепліє в Україні

За прогнозами Укргідрометцентру, значне покращення погоди почнеться вже з 20 березня. Від тоді Україну очікує переважно сонячна погода, хоча подекуди можливий дощ. При цьому місцями вдень температура сягатиме до +14 градусів, а вночі — до -1 градуса.

Погода в Україні 20 березня. Дані: Укргідрометцентру

Погода в Україні 23 березня. Дані: Укргідрометцентру

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду обіцяють синоптики у Дніпрі на Великдень.