"Тримають небо" і не тільки. Яка проблема є з цінними винищувачами в Україні

Пілоти власноруч намагаються владнати ситуацію

В українських військових пілотів можуть з'явитись великі проблеми. Адже термін експлуатації систем життєзабезпечення льотчиків на Су-27 та МіГ-29 закінчується швидше, ніж ресурс самих літаків.

Про це пише Defense Blog. Зазначається, що наразі говорять про проблему взаємодії парків винищувачів МіГ-29, Су-27 та навчально-тренувальних апаратів Л-39.

Відомо, що безперервні повітряні операції пришвидшили зношуваність системи та в рази посилили навантаження на системи життєзабезпечення пілотів. Тобто виник розрив між боєздатністю самих літаків та надійністю допоміжного обладнання, критично важливого для виживання пілотів.

Характеристика Су-27

"Якщо Україна планує використовувати винищувачі МіГ до 2030 року, то персонал необхідно забезпечити новим сучасним обладнанням. Це впливає на можливість щоденного виконання бойових місій", — наголосили в авіаційній спільноті.

Один з пілотів розповів, що наразі винищувачі Су-27 та Міг-29 мають радянські системи, розроблені ще в 1960-х та 1980-х роках. Найскладнішою називають ситуацію з літаками L-39. Адже там досі експлуатують застарілі шоломи ЗШ-3, шкіряні шоломофони ШЛ-82 та кисневі маски КМ-32.

Додамо, що у 2020 році Україна мала отримати сучасні американські шоломи, їх передали, але в експлуатацію так і не ввели. Тоді офіційною позицією було — надане спорядження не відповідає національним стандартам.

Видання додає, що наразі пілоти намагаються розв'язати проблему самостійно, звернувшись до волонтерів. Благодійні фонди вже долучились до закупівлі льотного спорядження. Проте спеціалізоване обладнання, зокрема кисневі системи, потребують складної адаптації та сертифікації для використання на радянських літаках.

Характеристика МіГ-29

Чим важливі винищувачі Су-27 та МіГ-29

Фактично наразі ці винищувачі "тримають небо" України, адже вони не тільки входять до складу протиповітряної оборони, а й атакують ворога. Основні завдання Су-27 та МіГ29:

перехоплення ворожих літаків, ракет тощо;

патрулювання неба та стримування авіації ворога;

удари по наземних цілях;

можуть використовувати сучасне іноземне озброєння (ракети HARM).

Зауважимо, що Су-27 має більшу дальність і потужні радари, а МіГ-29 — більш маневрений у ближньому бою. Тобто без використання цих винищувачів може виникнути проблема не тільки з ППО, а й у взагалі з виконанням бойових завдань "повітря-земля".

