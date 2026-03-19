З Києвом перестають "панькатися" та посилюють мобілізацію? Євген Дикий дав прогноз

Мешканці міста потрапили під щільний контроль

У Києві посилюють контроль за ухиленням від мобілізації, і в мережі вже бурхливо обговорюють, на що чекати від нових заходів. Що ж насправді відбувається і чи будуть ці дії ефективними?

Зокрема інформацію опублікував Telegram-канал "Ukraine conteхt". У повідомленні заявили, що посилення заходів у Києві відбулося чи не вперше від початку повномасштабної війни.

"За нашою інформацією, прямо зараз чи не вперше за весь час повномасштабної війни у Києві відбувається посилення мобілізаційних заходів. І це виглядає логічно, адже ще нещодавно столиця України суттєво відрізнялася у цьому питанні серед інших регіонів", — йдеться у пості.

Також Юрій Касьянов, офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" розповів, що на вулицях Києва стало набагато більше патрулів ТЦК, вони перекривали навіть магістральну дорогу.

"До цього такі облави бачив лише у Харкові. Тобто мобілізація посилюється, і все тими самими методами насильницького примусу до виконання свого громадянського обов’язку", — зазначив він.

"Телеграфу" звернувся за відповідним коментарем до українського вченого, військового, публіциста Євгена Дикого. Він розповів, що у столиці знаходиться не лише велика кількість заброньованих громадян, а ще й ухилянтів, і дав прогноз.

Тож те, що зі столицею нарешті перестають "панькатися", може дати досить серйозне посилення війська. До того ж це й політично важливо, щоб ворог не міг розганяти тему про те, що села повністю "вигребли під нуль" (що на жаль правда), а столицю не чіпають (що на щастя не так) каже експерт.

У столиці проживає близько 4 мільйонів осіб, але точні цифри кількості ухилянтів, які перебувають у Києві, наразі невідомі.

Цифру ніхто не скаже, поки не буде запроваджено систему електронних повісток із відстеженням по номеру мобільного. Але щовечора у кулінарних відділах супермаркетів можна спостерігати як вони перед самим закриттям обережно вилазять по їжу підсумував він.

Євген Дикий. Фото: Facebook

