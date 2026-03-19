До Запоріжжя раптово повернувся "великий" Дніпро: звідки взялася вода і що це означає (відео)

Рівень річки Дніпро у Запоріжжі суттєво піднявся після обмілення, яке було спричинене підривом росіянами Каховської ГЕС. Це добрий знак для екосистеми.

Еколог та дослідник Великого Лугу Павло Олійник розповів "Телеграфу" про те, чому рівень Дніпра знову піднімається і як це може вплинути на майбутнє екології регіону. Про те, що Дніпро у Запоріжжі знову стало повноводнішим, підтверджують численні відео, які публікують місцеві пабліки.

"Нижче Дніпрогесу конкретно піднявся рівень води у Дніпрі. До речі, на річці вперше бачать човни", — повідомляють ЗМІ.

Чому піднявся рівень води

Еколог нагадує, що цього року видалася холодна та снігова зима, навіть на Запоріжжі сніговий покрив тримався досить стабільно протягом двох місяців. Що не характерно для цієї території в останні десятиліття.

"З настанням весни танення криги та скресання її на річках північніше призводить до підняття рівня води "весняне водопілля". Але щороку воно буває різної інтенсивності і це важливо. Бо минулої весни на прсторах Великого лугу що відроджується практично не спостерігалося водопілля і це впливало на розвиток певної рослинності на дні колишнього Каховського водосховища", — пояснив Олейник.

Як впливає водопілля на ситуацію в регіоні

Відсутність водопілля і осушення плавневих територій створило певні безпекові ризики. Ворожі ДРГ і поодинокі піхотинці намагалися обходити через плавневі зарості наші позиції. Але з підняттям рівня води зараз це має пригальмувати такі спроби

Також, додає еколог, вищий рівень води добре впливає і на екосистему.

Скільки ще протримається високий рівень води

"Водопілля згідно моїх прогнозів має досягти піку десь в квітні коли води з півночі досягнуть території Великого лугу. І протриматися висока вода може до травня або навіть червня, це залежить від кліматичних факторів", — додав експерт.

Таким чином водопілля, найімовірніше, триватиме, а рівень води зростатиме. Прямо зараз, згідно зі свіжими супутниковими знімками, вода поки що займає меншу площу, ніж у 2024 році, коли спостерігалося значне підтоплення пойми.

Рівень води на Запоріжжі. Супутниковий знімок NASA за 16 березня 2026

Рівень води на Запоріжжі. Супутниковий знімок NASA за 2024 рік

