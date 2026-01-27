Чорна шевелюра та орлиний погляд: яким був у молодості перший президент України Леонід Кравчук

На старих фото політика навіть важко впізнати

Леонід Кравчук — відомий політик, котрий стояв біля витоків незалежності України. Він пройшов непростий шлях від сільського дитинства та викладання до радянського ідеолога та президентського крісла. Багато хто пам’ятає Кравчука сивим і у віці, однак у молодості він виглядав зовсім інакше.

Що варто знати:

Леонід Кравчук народився 1934 року в селі на Рівненщині у простій родині, рано втративши батька

Почав кар'єру викладачем, згодом швидко виріс у партійній роботі до керівника ідеологічного відділу ЦК КПУ

У молодості був чорнявим красенем з орлиним поглядом

"Телеграф" розповідає, яким був Леонід Кравчук на початку свого шляху та кар’єри.

Леонід Кравчук. Фото: Getty Images

Леонід Кравчук та його молодість

Леонід Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин Рівненської області у простій сільській родині. Його ранні роки припали на воєнний час, а батько загинув на фронті 1944 року.

Леонід Кравчук у молоді роки. Фото: відкриті джерела

У молоді роки Кравчук вирізнявся дипломатичністю та завзятістю. Ті, хто його знали, згадували Леоніда Макаровича як людину, яка вміла зрізати гострі кути і знаходити компроміси навіть у найскладніших ситуаціях. Ці риси у майбутньому призвели до того, що політика стали називати "хитрий лис". А ще він запам’ятався своєю фразою, яка стала крилатою: "Пройти поміж крапельками дощу".

Леонід Кравчук із дружиною та сином. Фото: відкриті джерела

Леонід Кравчук здобув освіту спочатку у Рівненському кооперативному технікумі. Потім закінчив економічний факультет у Київському університеті Шевченка, а після цього захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата економічних наук у Московській академії суспільних наук при ЦК КПРС.

Леонід Кравчук під час навчання. Фото: відкриті джерела

Свою трудову діяльність майбутній президент розпочинав із викладання у Чернівецькому фінансовому технікумі. А потім із 1960 року перейшов на партійну роботу у Чернівецькому обкомі КПУ. Завдяки ораторській майстерності та аналітичному складу розуму швидко просунувся до Києва.

Леонід Кравчук позував для пам’ятника Щорсу. Фото: колаж

Партійна кар’єра Кравчука швидко пішла вгору, вже до кінця 80-х він очолив ідеологічний відділ ЦК Компартії України. Ця посада принесла йому першу широку публічність – він буквально став обличчям партії.

Пік кар’єри Кравчука припав на 1991 рік — саме він, як голова Верховної Ради УРСР, підписав Постанову про проголошення незалежності України. І саме його згодом обрали першим президентом незалежної України.

Леонід Кравчук на початку кар’єри. Фото: відкриті джерела

Варто сказати, що зовнішність Кравчука в молоді роки відрізнялася від тієї, до якої звикли молодші покоління українців. Багато хто пам’ятає його літнім і сивим чоловіком, однак у молодості Леонід Макарович був завидним красенем. Він мав густу чорну шевелюру, яку зачісував назад, і гострий орлиний погляд.

Леонід Кравчук на піку кар’єри. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник Михайло Добкін і що про нього відомо. Позував у військовій формі та став дияконом.