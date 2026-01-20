Тимошенко вже стверджує, що їй зле: фото і відео, як вона прийшла до суду

Нардеп нібито прийшла до суду із температурою

Вищий антикорупційний суд України розглядає справу народного депутата та лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. На порядку денному – розгляд клопотання щодо накладення арешту на майно. Сама Тимошенко прийшла на засідання у масці та вже заявила, що їй зле.

Що потрібно знати:

Тимошенко сказала, що вчора в неї температура вперше перевищила 40 °C, сьогодні — 39 °C.

Незважаючи на погане самопочуття, вона має намір далі ходити на засідання

Виступала під час суду Тимошенко у чорній захисній масці

У мережі вже з’явилися кадри із засідання, на яких видно, що 20 січня Тимошенко з’явилася до суду у чорній захисній масці на обличчі. Журналістам вона пояснила, що "погано почувається".

Юлія Тимошенко у суді. Скріншот: Суспільне

Водночас NV цитує слова Тимошенко:

"Вчора в мене, вперше в житті, була температура більше 40 градусів. Зараз я теж погано почуваюся, дуже погано. Але я прибула до суду, щоб продовжити захищати правду".

Юлія Тимошенко у суді. Скріншот: Суспільне

При цьому нардеп додала, що сьогодні температура у неї 39 градусів, але, незважаючи на це, вона "в будь-якому стані ходитиме до суду".

Примітно, що тема поганого самопочуття вже не вперше спливає під час судових засідань. Наприклад, у 2011–2014 роках Тимошенко з’являлася на судах в інвалідному візку через проблеми зі здоров’ям. Ці кадри стали дуже впізнаваними і багато разів розходилися медіа.

Передісторія

13 січня 2026 року НАБУ та САП викрили лідера однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, народна депутатка Юлія Тимошенко підозрюється у пропозиції неправомірної вигоди іншим парламентаріям з метою впливу на результати голосування. Йдеться про регулярний механізм співпраці. Проте провадження стосується не лише Тимошенко — про отримання неправомірної вигоди перевіряють близько 20 депутатів інших фракцій. Спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк звинувачення у "політичності" справи відкидає.

У разі доказу вини, Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із можливістю конфіскації майна. Усі звинувачення нардеп заперечує.

Що цікаво, на відео, яке опублікували у цій справі НАБУ, помітили пакетик "Нової пошти", в якому Тимошенко зберігала кошти.

Суд призначив застави у розмірі 33,3 млн. гривень (спочатку прокурори просили 50 млн.) з покладанням відповідних процесуальних обов’язків.

20 січня, як пише РБК-Україна, за Тимошенко було нібито внесено 13,65 млн гривень застави із необхідних 33,3 млн.

До речі, за свою кар’єру Тимошенко вже двічі позбавлена волі – одного разу провела близько 40 днів у СІЗО, а другий – сиділа в колонії.

