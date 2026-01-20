Тимошенко уже утверждает, что ей плохо: фото и видео, как она пришла в суд

Нардеп якобы пришла в суд с температурой

Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает дело народного депутата и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. На повестке дня – рассмотрение ходатайства о наложении ареста на имущество. Сама Тимошенко пришла на заседание в маске и уже заявила, что ей плохо.

Что нужно знать:

Тимошенко сказала, что вчера у нее температура впервые превысила 40 °C, сегодня — 39 °C.

Несмотря на плохое самочувствие, она намерена дальше ходить на заседания

Выступала во время суда Тимошенко в черной защитной маске

В сети уже появились кадры с заседания, на которых видно, что 20 января Тимошенко явилась в суд в черной защитной маске на лице. Журналистам она объяснила, что "плохо себя чувствует".

Юлия Тимошенко в суде. Скриншот: Суспільне

В то же время NV цитирует слова Тимошенко:

"Вчера у меня, впервые в жизни, была температура больше 40 градусов. Сейчас я тоже плохо себя чувствую, очень плохо. Но я прибыла в суд, чтобы продолжить защищать правду".

Юлия Тимошенко в суде. Скриншот: Суспільне

При этом нардеп добавила, что сегодня температура у нее 39 градусов, но несмотря на это она будет в "любом состоянии ходить в суд".

Что примечательно, тема плохого самочувствия уже не впервые всплывает во время судебных заседаний. Например, в 2011–2014 годах Тимошенко появлялась на судах в инвалидной коляске из-за проблем со здоровьем. Эти кадры стали очень узнаваемыми и много раз расходились по медиа.

Предыстория

13 января 2026 года НАБУ и САП разоблачили лидера одной из парламентских фракций. По данным следствия, народная депутат Юлия Тимошенко подозревается в предложении неправомерной выгоды другим парламентариям с целью влияния на результаты голосования. Речь идет о регулярном механизме сотрудничества. Однако производство касается не только Тимошенко — о получении неправомерной выгоды проверяют около 20 депутатов других фракций. Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк обвинения в "политичности" дела отвергает.

В случае доказательства вины Тимошенко грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Все обвинения нардеп отрицает.

Что интересно, на видео, которое опубликовали по этому делу НАБУ, заметили пакетик "Новой почты", в котором у Тимошенко хранились средства.

Суд назначил залога в размере 33,3 млн гривен (изначально прокуроры просили 50 млн) с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

20 января, как пишет РБК-Украина, за Тимошенко было якобы внесено 13,65 млн гривен залога из необходимых 33,3 млн.

К слову, за свою карьеру Тимошенко уже дважды была лишена свободы – один раз провела около 40 дней в СИЗО, а второй – сидела в колонии.

