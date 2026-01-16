Рус

Не всі пам’ятають її брюнеткою. Неймовірна еволюція стилю Юлії Тимошенко, якій знову загрожує в’язниця (фото)

Тетяна Кармазіна
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото Телеграф, Getty Images

У суді 16 січня Тимошенко показалась зі старим образом

За десятиліття у політиці імідж Юлії Тимошенко пройшов шлях від суворого інженера-брюнетки до канонічного образу "матері нації" — із фірмовою косою.

Що потрібно знати:

  • На початку 90-х Тимошенко носила темні суворі костюми та стримані стрижки
  • У 2000-х вона стала білявкою з фірмовою косою-бубликом
  • 16 січня 2026 року на судовому засіданні Тимошенко повернула фірмову косу

До великої політики

1984 року Юлія з відзнакою закінчила у рідному місті Дніпропетровський держуніверситет, отримавши диплом інженера-економіста. До 1988 року вона працювала на машинобудівному заводі, а в період Перебудови разом із чоловіком Олександром Тимошенком зайнялася бізнесом. Починаючи з 1989 року майбутній прем’єр-міністр України дотримувалася модного стилю 1990-х з обтислими спідницями, об’ємними піджаками та високими зачісками.

Юлія Тимошенко у молодості
Фото: theworldnews.net

Брюнетка у чоловічому світі

На початку 90-х Юлія Володимирівна виглядала зовсім інакше, ніж ми звикли. Тоді вона віддавала перевагу природному темно-каштановому кольору волосся, стриманим стрижкам до плечей з прямим проділом і суворою укладкою. Її гардероб складався переважно з класичних піджаків та ділових костюмів темних відтінків. Саме у такому вигляді вона з’явилася на телеекранах і увійшла до політики.

Юлія Тимошенко темне волосся
Фото: unian.ua
Юлія Тимошенко у молодості стрижки
Юлія Тимошенко у молодості брюнетка

Народження "легенди"

Головна трансформація сталася на початку 2000-х. Тимошенко не просто поступово ставала блондинкою, а й представила світові свою знамениту косу-бублик, укладену навколо голови. Цей етнічний елемент наголошував на близькості до українських традицій і створював образ "матері нації". У цей період у її стилі переважали світлі тони, мереживо та приталені силуети.

Юлія Тимошенко з косою коли з’явилася
Юлія Тимошенко блондинка
Фото: unian.ua
Юлія Тимошенко коса на голові
Фото: Getty Images

Тимошенко майже завжди носила ту саму зачіску, лише іноді змінюючи образ: завиваючи волосся плойкою, щоб образ виходив романтичнішим. Також її волосся тепер було більш попелястого відтінку.

Юлія Тимошенко зачіска

Після приходу до влади Віктора Януковича Юлія Тимошенко опинилася у центрі гучного скандалу та була звинувачена за кількома статтями. У грудні 2011 року її посадили до СІЗО, звідки вона вийшла лише взимку 2014-го. В ув'язненні Тимошенко змінила звичну зачіску на просту косу.

Юля Тимошенко у в’язниці
Фото: inforesist.org

Після звільнення вона довго не з’являлася на публіці, а з 2015 року остаточно відмовилася від коси, хоча як варіант зачіски вона залишилася в її арсеналі.

Юлія Тимошенко
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нардеп підозрюється у пропозиції хабарів колегам для впливу на голосування, що слідство вважає частиною регулярного механізму співпраці. Перевіряють також близько 20 депутатів інших фракцій. У САП відкидають звинувачення у "політичному характері" справи. У разі доказу провини Тимошенко загрожує 5-10 років в’язниці та конфіскація майна. Вона всі звинувачення заперечує. 16 січня політик з’явилася у залі суду з фірмовою косою.

Юля Тимошенко
Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що під час своєї кар’єри Юлія Тимошенко двічі опинялася за ґратами. Одного разу вона провела приблизно 40 днів у слідчому ізоляторі, а вдруге – відбувала термін у колонії.

