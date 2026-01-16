З однією прожив 34 роки, а друга була молодша на 19 років: що відомо про дружин ексмера Києва Черновецького

У колишнього політика загалом троє дітей та багато онуків

Леонід Черновецький — скандально відомий політик, який був мером Києва з 2006 до 2012 року. Про його політичну діяльність чимало інформації, а ось про особисте життя відомо не надто багато. Ексмер мав двох офіційних дружин і має трьох дітей — дочку і двох синів, а тепер ще й вісім онуків.

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружин Леоніда Черновецького і де він зараз.

Леонід Черновецький. Фото: https://www.facebook.com/chernovetskiy.ua/

Перша дружина — Аліна Айвазова

Аліна Айвазова – дочка заможного грузинського бізнесмена Степана Айвазова. І як говорили, саме вона та її батько відіграли ключову роль у становленні Черновецького як політика і потім мера Києва. Аліна та Леонід познайомилися, коли були студентами Харківського юридичного інституту, а одружилися 1977 року.

Аліна Айвазова. Фото: відкриті джерела

Цікаво, що жінка принципово не взяла прізвище чоловіка через повагу до свого батька. Також відомо, що під час шлюбу з Черновецьким Аліна займалася бізнесом та була співзасновником сімейних активів (включаючи Правекс-Банк). Крім того, вона народила чоловікові двох дітей: доньку Христину та сина Степана.

Аліна Айвазова. Фото: відкриті джерела

Пара прожила у шлюбі 34 роки, проте, як пізніше зізнавалася Айвазова, фактично вони не жили разом як чоловік та дружина останні 8 років перед офіційним розлученням.

А позлучилися Черновецький та Айвазова у грудні 2011 року і практично відразу після цього на той момент ще мер Києва одружився з іншою жінкою.

Леонід Черновецький та Аліна Айвазова. Фото: відкриті джерела

Друга дружина – Олена Савчук

Другою обраницею Черновецького стала колишня співробітниця Київської міської державної адміністрації Олена Савчук. Сам політик розповідав, що вперше побачив Олену у храмі, а пізніше запропонував їй зустрічатися після знайомства на дні народження.

Леонід Черновецький та Олена Савчук. Фото: відкриті джерела

Вони одружилися 30 січня 2012 року. Реєстрація пройшла у Печерському РАГСі Києва у понеділок (неприйнятний день), щоб уникнути публічності.

На відміну від першої дружини, Олена взяла прізвище чоловіка і стала Савчук-Черновецькою. Відомо, що вона була молодшою за чоловіка на 19 років. У цьому шлюбі 2014 року народився ще один син Черновецького, якого назвали Гавриїлом.

Леонід Черновецький та вагітна Олена Савчук. Фото: відкриті джерела

Невідомо, чи розпався цей шлюб чи ні, проте 2021 року Черновецький, який виїхав жити до Ізраїлю, виставив вакансію. У ній він написав, що шукає особисту помічницю з "функціями дружини". При цьому він уточнив, що потрібна жінка, яка доглядатиме його і підтримуватиме затишок у будинку, але при цьому заявив, що шукає не коханку, а саме помічницю.

Леонід Черновецький та Олена Савчук. Фото: відкриті джерела

