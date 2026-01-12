Путін знайшов свою нішу. Кулеба дав прогноз щодо терміну завершення війни

Є всі ознаки, що РФ продовжить воювати проти України

Переговори щодо завершення війни є успішними на треку Україна-Європа-США. Вдалося досягти дуже великого прогресу, проте шансів, що Росія погодиться на припинення вогню найближчими місяцями, дуже мало.

Що треба знати:

Робота над мирним планом має сенс, хоча шанси, що Путін погодиться з ним, низькі

Наступне пожвавлення мирного процесу буде наприкінці лютого, а далі — влітку

Хоча економіка Росії слабшає, це ще не той тиск, який би змусив Путіна реально сісти за стіл переговорів

В чому користь мирних переговорів навіть без участі Росії

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю проєкту "ДИВИСЬ". За його словами, те, про що розмовляли багато років, структуровано та "покладено на папір".

І всім, і Сполученим Штатам, і європейцям буде дуже важко відмотати це. Якщо умовно зараз нічого не складеться, то наступна спроба вже буде не з нуля. Не зі 100 метрів починатися від цілі, а з одного метра, хоча це найважчий метр. Тому все це добре, — зазначив Кулеба

Чи може війна закінчитися до кінця зими

Водночас, на думку ексміністра, до кінця зими 2026 року домовленостей з Росією про припинення вогню досягти не вдасться. Свій висновок Кулеба базує на тому, що Росія інтенсифікувала удари по українській енергетиці — це точно не для того, щоб невдовзі зупинитися.

Я вважаю, що до кінця зими ніякої домовленості з росіянами про припинення вогню не буде з однієї простої причини: а нащо вони все розвалювали в енергетиці, в економіці під зиму? Щоб потім посеред зими раптом зупинитися? Ну, ясно, що це не їхня стратегія. Тому війна триватиме, — впевнений Кулеба

Чому Путін не хоче закінчувати війну

Він додав, що глава Росії Володимир Путін "воюватиме різні війни до свого останнього подиху". За словами Кулеби, Путіну зручно керувати Росією.

Він знайшов свою місію, свою нішу в світовій і російській історії. Я думаю, що другий наступний спалах переговорного процесу буде наприкінці лютого і потім десь влітку і потім знову наприкінці зими, Дмитро Кулеба

При цьому у певні фактори "підтискають" Росію, але це ще не той рівень тиску, який змусив би Путіна зайняти серйозну переговорну позицію. З економікою в РФ стає все гірше, але на думку ексміністра, це не головний чинник.

Але у нього (у Путіна, — ред.) ще є резерв, у нього є Китай. Тому я думаю, що сьогодні інтересу закінчувати війну, чи так: припиняти вогонь, а не виконавши задачу по Донецькій області, у Путіна немає. Але це трек (переговорний), який буде тривати, — резюмував Кулеба

Нагадаємо, раніше політолог Ігор Рейтерович розповів "Телеграфу", що 2026 рік для завершення війни в Україні може бути більш сприятливим ніж минулий. Саме в цьому році кілька факторів можуть змусити Путіна сісти за стіл перемовин.