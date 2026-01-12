"По-старому вже не буде". Кулеба пояснив, чим Буданов відрізняється від Єрмака

Ексміністр вважає, що в Україну повертається справжня політика

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що кадрові зміни в уряді та в Офісі президента стали сигналом як для партнерів, так й для міжнародних політиків. З призначенням Кирила Буданова на посаду керівника ОП усі мають зрозуміти, що так як було раніше, вже не буде.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю проєкту "ДИВИСЬ". Він вважає, що фактично порівнювати колишнього голову Офісу Андрія Єрмака та Буданова досить важко, адже вони полярні.

Що треба знати:

Призначивши Буданова в ОП, Зеленський продемонстрував, що в Україну повернулась справжня політика

Політика — це про домовленість, і президент та колишній голова ГУР в чомусь таки зійшлись

Кадрові зміни в уряді — сигнал не тільки партнерам та українцям

За словами Кулеби, тривалий час політика в Україні існувала за принципом "Наказ, підкуп чи примус". Зараз же вона дійсно стала політикою. Призначення Буданова в ОП — сигнал і внутрішній політичній еліті, й міжнародній.

"Президент переходить до політичної моделі управління. І наступний логічний крок був би відновленням конституційного балансу в країні. А для зовнішніх партнерів — це сигнал, що так як було раніше вже не буде", — каже ексміністр.

Кулеба не вдається в глибокі порівняння Буданова та Єрмака з поваги до обох. Адже вважає, що кожен з них має свої сильні сторони. Ба більше, якщо наразі Офіс президента очолив новий лідер, то говорити про старого та ворушити минуле немає сенсу. Однак деяку ясність він все ж вніс.

"Буданов один з небагатьох в Україні людей цього рівня, який здатен мислити на декілька кроків вперед. Єрмак, він опортуністичний, тобто ситуативний", — пояснює ексміністр.

Кирило Буданов

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Тобто, на його думку, Буданов гарний стратег і наразі Офіс буде підпорядковуватись його стратегіям. Партнери вже це розуміють, вони бачать зміни.

"Я не знаю, в чому суть домовленості між Зеленським і Будановим, але те, що вони змогли її досягнути, для мене це ознака оздоровлення українського ландшафту. Тобто це ще не одужання, не зцілення, але це дуже здоровий елемент. І те, що Кирило пішов на цю домовленість, це теж говорить про його політичну зрілість, тому що все-таки він легендарний генерал — це добре, але цього замало", — резюмував Кулеба.

