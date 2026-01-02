Буданов став головою ОП. "Телеграф" зібрав думки експертів про це

Саме Буданов найефективніше зможе співпрацювати зі США через свій бекграунд

1 січня Володимир Зеленський анонсував важливі рішення для внутрішньої політики. Вже сьогодні, 2 січня, у владі дійсно відбулися масштабні перестановки: анонсована зміна голови ДПСУ, очільником ГУР став Олег Іващенко, а на посаду голови ОП призначили Кирила Буданова.

"Телеграф" зібрав оцінки українських політологів, щоб зрозуміти, чому саме Буданов очолив Офіс президента і які наслідки це матиме для переговорного процесу, внутрішньої політики та майбутніх виборів.

Чому саме Буданов

Доктор наук, професор і проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський вважає рішення про призначення Буданова на нову посаду не тільки специфічним, але й зробленим із впливом Сполучених Штатів. На його думку, якби українська влада пішла шляхом дистанціонування від "мирного плану Трампа", то менш помітна, незаангажована та дистанційована від політичного життя кандидатура була б більш прийнятно.

Крім того, в розпал "міндічгейту" здавалося, що кандидатура Павла Паліси – заступника керівника ОП – була б оптимальною, а сам Зеленський міг би показати, що готовий взяти на себе повноту відповідальності і за Офіс, і за власну діяльність.

"Разом із тим, ми бачимо суттєвий прогрес в україно-американських відносинах і потрібна людина, яка буде з зі свого боку відповідальною за реалізацію Україною домовленостей, які будуть напрацьовані. І Кирило Буданов в такому випадку оптимальна кандидатура з точки зору Сполучених Штатів Америки", – вважає експерт. Тепер вже ексочільник Головного управління розвідки має зв’язки у США, а також має підтримку в колах, наближених до президента Трампа.

Рішення напрацювання пунктів майбутньої мирної угоди, зокрема і зупинки бойових дій, буде вимагати від Зеленського видачі кількох наказів і для Збройних сил України; накази, виконання яких треба буде контролювати.

"І тут ніякий Паліса з цим не впорається. Зрозуміло, що потрібна людина в погонах, людина, яка має доволі непоганий рівень довіри. Людина, яка не заляпана жодними корупційними скандалами. І в цілому Буданов кандидатура непогана", – говорить Ягодзінський.

Серед інших кандидатів на цю посаду експерт називає Дениса Шмигаля, хоча саме Кирило Буданов у підсумку виявився більш прийнятним та таким, що користується в армії певним авторитетом. А от Валерія Залужного, ексголовнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у ВБ, якого частина політологів вважала претендентом, в цьому переліку немає – той, за словами експерта, зробив неправильний вибір, відправившись на посаду посла у Лондон, адже Велика Британія втратила свій вплив на Україну та має певні нюанси у спілкуванні зі США.

Подивимося, що з цього вийде. Головне, щоб не вийшло знову ситуації, коли люди не будуть розуміти, хто в державі приймає рішення, хто головний, хто мозковий центр, хто забезпечує виконання рішень, хто контролює їх, хто тисне на тих, хто має виконувати ці рішення. Оце було б не дуже добре і воно б знову нагадувало ту комбінацію, яка була при Зеленському і Єрмакові Сергій Ягодзінський

Перша комбінація на президентських виборах

Політолог Ігор Рейтерович стверджує, що у виборі кандидата президент Зеленський міг орієнтуватися і на майбутні вибори.

"Мінус один кандидат в президенти, гарний імідж, який перенесеться принаймні на початку на президента, можливість трансформувати систему", – перераховує він, коли йдеться про сам вибір нового очільника Офісу.

Про вибори говорить і Ягодзінський, який вважає, що спайку Зеленський — Буданов можна назвати першою комбінацією на виборах.

Можлива ще буде комбінація Тимошенко-Залужний або Порошенко-Залужний. Це будуть теж дуже цікаві комбінації. Впевнений, що на президентських виборах якраз саме комбінації будуть перемагати, а не окремо взяті лідери, бо в кожного з них окремо президентського рейтингу немає Сергій Ягодзінський

За його словами, саме Буданов буде певним чином стабілізувати фігуру Зеленського до майбутніх виборів, адже останні корупційні скандали неслабо вплинути на його політичну вагу.

"Чи підуть вони разом на вибори? Це вже інше питання. Скоріше так, ніж ні. Але в такому випадку я розглядаю Буданова як кандидатуру не технічну, а кандидатуру, яка буде безпосередньо відповідальною за реалізацію країни Україною домовленостей мирного треку", – говорить експерт.

Вплив на силові структури

Політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк вважає, що призначенням Буданова як грамотного "менеджера-технократа" Зеленський намагається розв’язати одночасно кілька важливих питань: по-перше, забезпечити роботу органів влади, які після початку "міндічгейту" знаходяться у стані "розброду та шатання". По-друге, вже на інших засадах забезпечити вплив на органи влади з боку ОП.

Окремо – Буданов як виходець із силових структур має поновити вплив ОП на "своїх" силовиків, бо після початку "міндічгейту" відбулось послаблення контролю ОП їхньої роботи. Звичайно, Буданов успадкує від попередника активну залученість у переговорний процес щодо закінчення війни й умов миру Андрій Миселюк

Реноме Буданова як серйозного професіонала допоможе і у контактах із західними партнерами. Крім того, не варто забувати, що через специфіку своєї попередньої роботи, він чудово обізнаний із російськими моделями поведінки, у тому числі й у цих перемовинах, а отже зможе розробляти ефективну протидію їм.

Сергій Ягодзінський також не вважає, що посада Буданова буде виключно технічною. Зі своїх джерел він знає, що Кирило Олексійович є людиною вольовою, доволі розумною, впевненою, цілеспрямованою, а також користується повагою людей, з якими працює.

"Буданов певним чином буде намагатися вибудувати свою систему, але ця система не буде такою, як вона була при Єрмакові. Тобто мотивація цієї людини суттєво відрізняється. Зеленський таким чином йде від корупційних скандалів, прикриває себе погонами, честю, доблестю Головного управління розвідки", – вважає експерт.

Крім того, Ягодзінський також стверджує, що з цим призначенням відбудеться рух ОП до посилення силового блоку – самого ГУР, СБУ та інших українських силових структур на противагу НАБУ та САП, які вважаються такими, що мають певний вплив з-за меж контролю з боку України.

"Тому посилення і цього блоку дає суттєві важелі впливу Зеленському в певних протистояннях, які зараз будуть. Бо ми розуміємо, що НАБУ і САП сьогодні мають багато компромату на дуже багатьох людей. Якщо це все оприлюднити, то, напевно, ми будемо бачити деструкцію влади на всіх рівнях. Але цього допустити зараз не можна. Українці в цілому отримали достатньо інформації для майбутніх можливих виборів, для прийняття рішень", – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кирило Буданов протягом багатьох років підтримує тісні робочі зв’язки зі США, що дає підстави розглядати його як одного з ключових каналів комунікації під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом.