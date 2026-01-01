Півстоліття у шлюбі з уродженкою Росії. Як виглядала у молодості дружина Леоніда Кучми
Вона понад 30 років працювала інженером у Дніпрі
Дружина другого президента України Леоніда Кучми народилася у російській Удмуртії. Мало хто пам'ятає, як Людмила Кучма виглядала в молодості.
Що потрібно знати:
- Людмила Талалаєва познайомилася з майбутнім чоловіком у колгоспі
- Вона очолювала великі благодійні фонди
- Після 2022 року дружина колишнього президента залишається поза публічним полем
Людмила Миколаївна Кучма (у дівоцтві Талалаєва) народилася у Воткінську Удмуртської АРСР. Понад тридцять років вона пропрацювала інженером у конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі. Саме там відбулося її знайомство з уродженцем Чернігівської області Леонідом Кучмою – майбутнім президентом незалежної України. За спогадами самого політика, це було кохання з першого погляду.
Їхня зустріч відбулася під час роботи в колгоспі, куди молодих фахівців направили на прополку. Леонід Кучма тоді керував бригадою, а Людмила перебувала в його підпорядкуванні. 1967 року пара зіграла весілля і відтоді разом уже 58 років.
ЗМІ не раз писали, що Людмила могла мати значний вплив на кар’єру чоловіка: шлях Кучми у велику політику багато в чому став можливим завдяки її вітчиму — Геннадію Туманову, який обіймав посаду головного інженера Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР. 1994 року Леонід Кучма став другим президентом України.
З 1996 року Людмила була почесним головою Національного фонду соціального захисту "Україна — дітям", а з 2000 року очолювала "Фонд надії та добра". Вона активно підтримувала фестиваль "Змінимо світ на краще!" в "Артеку", паралімпійський рух, а також була призначена спеціальним посланцем ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді. Фактично саме вона першою обійняла посаду, пов’язану з формуванням державної соціально-гуманітарної політики, започаткувавши розвиток благодійності в молодій країні.
Де зараз Людмила Кучма
14 лютого 2022 року прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що експрезидент і його дружина не планують залишати Україну. Проте у червні 2023 року журналісти "Української правди" помітили Кучму на відпочинку на Лазурному березі. У відповідь представники пресслужби повідомили, що він виїжджав за кордон з метою лікування та згодом разом із дружиною повернувся до Києва. Свіжих фотографій Людмили Кучми у відкритому доступі нема.
У шлюбі у подружжя народилася дочка Олена. Сьогодні вона є успішною підприємницею та дружиною відомого українського олігарха Віктора Пінчука.