Перша дружина померла у 43, а друга молодша на 18 років. Що відомо про жінок "голосу Майдану" Нищука

Тетяна Кармазіна
Євген Нищук
Євген Нищук.

Колишній міністр культури болісно пережив втрату

Колишній міністр культури України, український актор та "голос Майдану" Євген Нищук був одружений двічі. Має трьох дітей.

Що потрібно знати:

  • Перша дружина Євгена Нищука, актриса Оксана Батько, померла 2016 року
  • На момент смерті заслуженій артистці України було лише 43 роки, у неї залишився син
  • Наразі ексміністр культури живе з актрисою Анастасією Блажчук і виховує двох дітей

Перша дружина, якої не стало

2016 року пішла з життя Оксана Батько-Нищук — українська актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужена артистка України та дружина ексміністра. Вона народилася 1973 року в Коломиї, що на Івано-Франківщині, і присвятила своє життя сцені, де була відома тонкими та глибокими ролями.

Оксана Батько-Нищук
Подружжя разом грало у виставах
Оксана Батько-Нищук
Фото: wikipedia.org

2006 року Оксана вийшла заміж за Нищука, а у шлюбі у них народився син Олекса (зараз йому 30 років). На момент трагедії актрисі було лише 43 роки. За словами Євгена, її відхід став наслідком "любові, яка зробила його вразливою", а ЗМІ повідомляли, що причиною смерті стала тяжка хвороба. Оксану поховали на Байковому цвинтарі у Києві.

Оксана Батько-Нищук померла від хвороби
Актриса Оксана Батько-Нищук померла від хвороби
Євген Нищук смерть дружини
Євген Нищук болісно пережив втрату

Нове кохання

Згодом Нищук пов’язав своє життя з українською актрисою та співачкою Анастасією Блажчук. Вона молодша від Євгена на 18 років і зараз їй 35. Раніше артистка грала у столичному Молодому театрі, а тепер виходить на сцену Національного театру імені Івана Франка.

Євген Нищук дружина Анастасія Блажчук
Євген та Анастасія на сцені. Фото: Молодий театр
Анастасія Блажчук
Фото: instagram.com/anna_ievgen

У коментарі ТСН у 2025 році Нищук розповів, що вони не перебувають в офіційному шлюбі, проте виховують двох спільних дітей — 6-річного сина Євгена та 3-річну доньку Анну.

Ми в цивільних стосунках, але це питання я не обговорюю. Я нічого не приховую. У мене складна історія після втрати дружини, тому для мене це дуже чутливі питання, аби їх виносити на загал

Євген Нищук

Спільних фото пари дуже мало в інтернеті, проте на своїх сторінках у соцмережах Анастасія та Євген діляться рідкісними знімками разом із дітьми.

Нищук дружина Блажчук діти
Фото: instagram.com/anna_ievgen
Євген Нищук діти
Фото: instagram.com/nyshchukevhen
Євген Нищук діти
Євген з дітьми та сином від першого шлюбу. Фото: instagram.com/nyshchukevhen

