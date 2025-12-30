На двох 17 квартир та 3 Tesla: що відомо про скандали, пов’язані з кандидатом на посаду голови ОП

Сім’ю Владислава Власюка не оминули корупційні скандали

Президент України Володимир Зеленський вже визначився із кандидатурою майбутнього керівника ОП, про що він розповів під час спілкування з журналістами.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в ОПУ, на цей час найімовірнішим претендентом вважається уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Хто такий Владислав Власюк

За інформацією руху ЧЕСНО, у 2010–2013 роках Власюк працював помічником адвоката Олексія Бонюка, з яким згодом співпрацював у рамках проєктів Міністерства юстиції. У 2012 році він отримав адвокатське свідоцтво та розпочав самостійну юридичну практику.

На даний час Власюк є співзасновником, керуючим партнером та адвокатом юридичної фірми "єПраво".

У 2014 році він увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості як представник Асоціації адвокатів України та очолив юридичну комісію ради.

У період з 2014 до 2019 року Власюк був помічником народного депутата VIII скликання Верховної Ради від партії "Народний фронт" Вадима Сидорчука. У 2015-2016 роках працював у структурах Національної поліції України.

Владислав Власюк. Фото: Facebook

У 2017 році разом із братом-близнюком Віталієм Власюком він заснував адвокатське об’єднання Twin Lawyers, де обіймав посади керівника та адвоката.

Крім того, Власюк є співзасновником низки громадських організацій, серед яких LEAD office, "Офіс професійної підтримки відновлення", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива СтопБулінг" та Асоціація розвитку штучного інтелекту.

Він також очолював так звану антирейдерську колегію Міністерства юстиції – Колегію щодо розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

У 2017–2019 роках Власюк обіймав посаду генерального директора Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту у період, коли відомство очолював Павло Петренко. Пізніше він також керував Департаментом державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції.

З осені 2021 року по весну 2022 року Власюк працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністрів Романа Лещенка та Миколи Сольського.

З 2020 року він є позаштатним радником Офісу президента.

Також Власюк обіймає посаду першого заступника керівника та першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до збройної агресії Російської Федерації проти України.

З квітня 2022 року він виконує функції секретаря Міжнародної робочої групи із санкцій проти Росії — так званої групи Єрмака-Макфола.

У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради "Сенс Банку".

2024 року президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Його батько став героєм журналістського розслідування

У 2024 році OBOZ.UA звернув увагу на майновий стан родини Власюків. За даними видання, батько Владислава Власюка – колишній керівник Вінницького МСЕК Віктор Власюк – після звільнення з посади працює лікарем-терапевтом та володіє 37,5% ТОВ "Сонячні фермери".

Як повідомлялося, його офіційна зарплата в МСЕК становила близько 16,7 тис. грн на місяць, або трохи більш як 200 тис. грн на рік. При цьому, згідно з публікацією, доходи від енергетичного бізнесу та підприємницької діяльності були суттєво вищими: тільки від продажу електроенергії він отримав понад 1,1 млн грн, ще близько 990 тис. грн — від бізнесу. У компанії "Сонячні фермери" офіційно працевлаштовано і його дружину-пенсіонерку, яка у 2023 році також задекларувала значні доходи від енергетики та підприємництва.

Водночас, зазначало видання, задекларовані доходи сім’ї не пояснюють обсяги майна, що придбано. Згідно з деклараціями, Віктор Власюк та його дружина володіють трьома автомобілями Tesla та 13 квартирами, включаючи шестикімнатні апартаменти у центрі Києва на вулиці Інститутській площею близько 260 кв. м, ринкова вартість яких може сягати сотень тисяч доларів.

Такий вигляд має будинок на Інститутській. Фото: flatfy.ua

Нагадаємо, Офіс президента України після звільнення керівника Андрія Єрмака зазнав деяких кадрових змін. Адже члена наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка та Михайла Подоляка перевели на нові посади.