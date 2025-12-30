На двоих 17 квартир и 3 Tesla: что известно о скандалах, связанных с кандидатом на пост главы ОП
Семью Владислава Власюка не обошли коррупционные скандалы
Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой будущего руководителя ОП, о чем он рассказал во время общения с журналистами.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в ОПУ, на данный момент наиболее вероятным претендентом считается уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Кто такой Владислав Власюк
По информации движения ЧЕСНО, в 2010–2013 годах Власюк работал помощником адвоката Алексея Бонюка, с которым впоследствии сотрудничал и в рамках проектов Министерства юстиции. В 2012 году он получил адвокатское свидетельство и начал самостоятельную юридическую практику.
В настоящее время Власюк является соучредителем, управляющим партнёром и адвокатом юридической фирмы "еПраво".
В 2014 году он вошёл в состав Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности в качестве представителя Ассоциации адвокатов Украины и возглавил юридическую комиссию совета.
В период с 2014 по 2019 год Власюк был помощником народного депутата VIII созыва Верховной Рады от партии "Народный фронт" Вадима Сидорчука. В 2015–2016 годах работал в структурах Национальной полиции Украины.
В 2017 году вместе с братом-близнецом Виталием Власюком он основал адвокатское объединение Twin Lawyers, где занимал должности руководителя и адвоката.
Кроме того, Власюк является соучредителем ряда общественных организаций, среди которых LEAD office, "Офис профессиональной поддержки восстановления", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива СтопБулинг", а также Ассоциация развития искусственного интеллекта.
Он также возглавлял так называемую антирейдерскую коллегию Министерства юстиции — Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.
В 2017–2019 годах Власюк занимал должность генерального директора Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомлённости Минюста в период, когда ведомство возглавлял Павел Петренко. Позднее он также руководил Департаментом государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции.
С осени 2021 года по весну 2022 года Власюк работал советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министрах Романе Лещенко и Николае Сольском.
С 2020 года он является внештатным советником Офиса президента.
Также Власюк занимает должность первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, которая занимается выявлением и арестом активов лиц, причастных к вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.
С апреля 2022 года он выполняет функции секретаря Международной рабочей группы по санкциям против России — так называемой группы Ермака–Макфола.
В июле 2023 года Власюк вошёл в наблюдательный совет "Сенс Банка".
В 2024 году президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики.
Его отец стал героем журналистского расследования
В 2024 году OBOZ.UA обратил внимание на имущественное положение семьи Власюков. По данным издания, отец Владислава Власюка — бывший руководитель Винницкого МСЭК Виктор Власюк — после ухода с должности работает врачом-терапевтом и владеет 37,5% ООО "Солнечные фермеры".
Как сообщалось, его официальная зарплата в МСЭК составляла около 16,7 тыс. грн в месяц, или чуть более 200 тыс. грн в год. При этом, согласно публикации, доходы от энергетического бизнеса и предпринимательской деятельности были существенно выше: только от продажи электроэнергии он получил свыше 1,1 млн грн, ещё около 990 тыс. грн — от бизнеса. В компании "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка, которая в 2023 году также задекларировала значительные доходы от энергетики и предпринимательства.
В то же время, отмечало издание, задекларированные доходы семьи не объясняют объёмы приобретённого имущества. Согласно декларациям, Виктор Власюк и его жена владеют тремя автомобилями Tesla и 13 квартирами, включая шестикомнатные апартаменты в центре Киева на улице Институтской площадью около 260 кв. м, рыночная стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов.
Напомним, Офис президента Украины после увольнения руководителя Андрея Ермака потерпел некоторые кадровые изменения. Ведь члена наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергея Лещенко и Михаила Подоляка перевели на новые должности.