На двоих 17 квартир и 3 Tesla: что известно о скандалах, связанных с кандидатом на пост главы ОП

Семью Владислава Власюка не обошли коррупционные скандалы

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой будущего руководителя ОП, о чем он рассказал во время общения с журналистами.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в ОПУ, на данный момент наиболее вероятным претендентом считается уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Кто такой Владислав Власюк

По информации движения ЧЕСНО, в 2010–2013 годах Власюк работал помощником адвоката Алексея Бонюка, с которым впоследствии сотрудничал и в рамках проектов Министерства юстиции. В 2012 году он получил адвокатское свидетельство и начал самостоятельную юридическую практику.

В настоящее время Власюк является соучредителем, управляющим партнёром и адвокатом юридической фирмы "еПраво".

В 2014 году он вошёл в состав Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности в качестве представителя Ассоциации адвокатов Украины и возглавил юридическую комиссию совета.

В период с 2014 по 2019 год Власюк был помощником народного депутата VIII созыва Верховной Рады от партии "Народный фронт" Вадима Сидорчука. В 2015–2016 годах работал в структурах Национальной полиции Украины.

Владислав Власюк. Фото: Facebook

В 2017 году вместе с братом-близнецом Виталием Власюком он основал адвокатское объединение Twin Lawyers, где занимал должности руководителя и адвоката.

Кроме того, Власюк является соучредителем ряда общественных организаций, среди которых LEAD office, "Офис профессиональной поддержки восстановления", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива СтопБулинг", а также Ассоциация развития искусственного интеллекта.

Он также возглавлял так называемую антирейдерскую коллегию Министерства юстиции — Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.

В 2017–2019 годах Власюк занимал должность генерального директора Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомлённости Минюста в период, когда ведомство возглавлял Павел Петренко. Позднее он также руководил Департаментом государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции.

С осени 2021 года по весну 2022 года Власюк работал советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министрах Романе Лещенко и Николае Сольском.

С 2020 года он является внештатным советником Офиса президента.

Также Власюк занимает должность первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, которая занимается выявлением и арестом активов лиц, причастных к вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

С апреля 2022 года он выполняет функции секретаря Международной рабочей группы по санкциям против России — так называемой группы Ермака–Макфола.

В июле 2023 года Власюк вошёл в наблюдательный совет "Сенс Банка".

В 2024 году президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики.

Его отец стал героем журналистского расследования

В 2024 году OBOZ.UA обратил внимание на имущественное положение семьи Власюков. По данным издания, отец Владислава Власюка — бывший руководитель Винницкого МСЭК Виктор Власюк — после ухода с должности работает врачом-терапевтом и владеет 37,5% ООО "Солнечные фермеры".

Как сообщалось, его официальная зарплата в МСЭК составляла около 16,7 тыс. грн в месяц, или чуть более 200 тыс. грн в год. При этом, согласно публикации, доходы от энергетического бизнеса и предпринимательской деятельности были существенно выше: только от продажи электроэнергии он получил свыше 1,1 млн грн, ещё около 990 тыс. грн — от бизнеса. В компании "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка, которая в 2023 году также задекларировала значительные доходы от энергетики и предпринимательства.

В то же время, отмечало издание, задекларированные доходы семьи не объясняют объёмы приобретённого имущества. Согласно декларациям, Виктор Власюк и его жена владеют тремя автомобилями Tesla и 13 квартирами, включая шестикомнатные апартаменты в центре Киева на улице Институтской площадью около 260 кв. м, рыночная стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов.

Так выглядит дом на Институтской. Фото: flatfy.ua

Напомним, Офис президента Украины после увольнения руководителя Андрея Ермака потерпел некоторые кадровые изменения. Ведь члена наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергея Лещенко и Михаила Подоляка перевели на новые должности.