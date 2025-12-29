Почали будувати ще за Сталіна: що відомо про резиденцію Путіна "Ужин", яку нібито атакували українські дрони

Глава МЗС РФ погрожує Україні "симетричною відповіддю"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито в ніч на 29 грудня Україна атакувала державну резиденцію Володимира Путіна у Новгородській області. За його словами, було збито 91 БПЛА.

Цей факт змінює позицію, але Росія не виходитиме з переговорів щодо "мирного плану" Дональда Трампа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаврова, Сили оборони України нібито намагались атакувати резиденцію Путіна 91 БПЛА, усі вони були знищені. Він додав, що інформації про постраждалих та пошкодження інфраструктури внаслідок цієї атаки не надходило.

Водночас, російський посадовець не навів жодного доказу, що Україна намагалась уразити резиденцію. Він також заявив, що Росія перегляне свою переговорну позицію через спробу Києва атакувати резиденцію Путіна.

"РФ не залишить без відповіді цю атаку українських безпілотників. Об'єкти та час удару РФ у відповідь вже визначені", — сказав Лавров.

Сергій Лавров. Фото РБК

Що відомо про резиденцію

Помістя Довгі Бороди, також відоме під назвами "Валдай" і "Ужин" — резиденція президента Російської Федерації, розташована в Новгородській області за 20 кілометрів від міста Валдай, недалеко від села Довгі Бороди.

Офіційна назва резиденції — будинок відпочинку "Ужин", від назви озера, на березі якого розташований комплекс. Будівництво об'єкта 201 (так у офіційних документах іменувалася резиденція) було розпочато 1934 року для Йосипа Сталіна, який був тут лише одного разу, 1939 року. У 1940 році на березі озера Вечеря було завершено будівництво трьох будівель: з'єднані в єдиний комплекс Дача № 1 і Дача № 2, ближче до села Довгі Броди будинок для охорони Дача № 3.

У 2021 році Фонд по боротьбі з корупцією Олексія Навального оприлюднив інформацію про "найтаємнішу офіційну дачу" Путіна — резиденцію "Довгі Бороди" на озері Ужин в Новгородській області. Згідно з кадастровою документацією, площа резиденції становить 250 гектарів. Там розташовуються господарські будівлі – склади, гаражі, ангари, і навіть невеликі гостьові будиночки.

Резиденція "Довгі Бороди" на озері Ужин. Фото ФБК

Решту землі оформлено на ТОВ "Прайм", яке належить Юрію Ковальчуку – другу Володимира Путіна та основному акціонеру банку "Росія". "Прайм" здає цю частину резиденції в оренду Управління справами президента РФ.

Резиденція "Довгі Бороди" на озері Ужин. Фото ФБК

На території знаходяться близько 80 будівель. Серед них основний чотириповерховий будинок площею 3500 квадратних метрів, китайський павільйон, російська ізба, лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, дитячий майданчик з гірками, віп-ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною та міні-казино.

Резиденція "Довгі Бороди" на озері Валдай. Фото ФБК

Поруч знаходиться вдвічі більший будинок – це спа-комплекс із двома підземними поверхами загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів. На поверхових планах цієї будівлі розміщені солярій, флоат-басейн, кріокамери, масажні ванни, кабінети стоматології, косметології, грязелікування та лімфопресу, 25-метровий басейн та окремий масажний блок.

Резиденція "Довгі Бороди" на озері Ужин. Фото ФБК

На іншому поверсі розташовані спальня, 200-метровий хол, 500-метрова вітальня, кімната для сервірування, спеціальний ліфт для їжі та приміщення для акваріума площею 13 квадратних метрів. На підвальному поверсі знаходяться кімнати персоналу та технічні приміщення, у тому числі для обслуговування соляної купелі, для грязелікування та спецзв'язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається за лаштунками переговорів та чи насправді Путін домовляється безпосередньо з Трампом.