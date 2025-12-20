Перемовини, проблеми з ракетами до ППО та відставка командувача через обстріли Одеси. 11 головних заяв Зеленського

Україна зіштовхується з багатьма труднощами в безпековій, дипломатичній та фінансові сферах

Президент Володимир Зеленський дав відповіді на найгостріші питання, що наразі стоять перед Україною. Він окреслив найближчу перспективу в перемовинах щодо припинення війни, зміцненні військових спроможностей та повоєнному відновленню України.

Питання фінансування України в наступному році вже так гостро не стоїть. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції в Києві.

Президент наголосив на дефіциті ракет до деяких систем протиповітряної оборони. За його словами, щоб його подолати є три варіанти — виробництво за ліцензією, отримання ракет від партнерів або купівля.

"Найближчим часом для іноземних систем ППО, якими ми користуємось, Україна не зможе виробляти такі ракети. Ліцензій у нас немає. Другий варіант — можемо купувати ракети. Скажу чесно, деякі в деякі моменти партнери почали трішки притримувати ракети ППО і ті обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати. Виготовляти ми їх також не можемо. Тому шукаємо, купуємо, ну й отримуємо допомогу", — розповів Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов/Телеграф

Також, президент торкнувся і припинення війни. Він назвав найскладніші питання в обговоренні з США "мирної угоди".

"Це території України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо грантів безпеки, формату моніторингу тощо", – сказав президент і додав, що Україна передала США власні напрацювання з кількох питань. Зокрема, своє бачення повоєнного врегулювання та відбудови.

Окремо Зеленський розповів про захист від російського терору Одеської області. За його словами, будуть ухвалені жорсткі та швидкі рішення, щодо заміни командувача Повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.

"Треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко. Як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу і інші наші регіони", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов/Телеграф

Що ще сказав президент

Україна не вийде з територій, які контролює, а вимоги РФ залишити Донеччину — неконституційні й неприйнятні.

Повернення окупованих районів можливе лише дипломатичним шляхом після завершення війни.

Питання щодо фінансування на 2026 рік закрите, завдяки виділенню країнами ЄС 90 млрд євро кредиту.

Найчесніший варіант припинення вогню з РФ — стояти там, де зупинились війська.

Україна не вірить у безпеку без присутності ЗСУ, у разі створення вільної економічної зони на Донеччині.

Будь-яке відведення військ можливе лише з обох сторін.

Якщо США не зможуть змусити Росію зупинитись, можливий прямий діалог Європи з агресором.

Після припинення вогню Україна не зможе самостійно утримувати армію у 800 тисяч осіб. Фінансова підтримка партнерів буде необхідна до моменту відновлення економіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які висновки щодо прямої лінії Путіна винесли відомі українські політологи.