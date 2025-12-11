Домовленості США з Росією та "вільна економічна зона на Донбасі". Зеленський відповів на наболілі питання

Територіальні питання залишаються найгострішими в переговорах про припинення війни

Можливе створення "вільної економічної зони" на Донеччині вирішуватиме український народ. А небажання США бачити Україну в НАТО, викликає деякі питання щодо таємних домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі українським ЗМІ. Він наголосив, що питання, які найбільше турбують українців, поки що залишаються без відповіді.

"Чи згодна Україна на "вільну економічну зону" в Донецькій області? На це питання відповідатиме народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що США не хочуть, щоб Україна була членом НАТО. Проте, які є підстави для цього рішення, поки не відомо.

"Можливо, причиною цьому є якісь таємні домовленості між Вашингтоном та Москвою", — припустив Зеленський.

Також президент зазначив, що зараз не час шукати нового керівника ОП. Оскільки будь-які зміни можуть порушити баланс в Кабінеті міністрів.

"Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабміні, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів енергетики і юстиції. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців — боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури. Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів", — зазначив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Для проведення виборів в Україні є два важливих аспекти — це безпека та законодавство.

Україна передала США свій план припинення війни. Це не фіналізований документ, оскільки багато чого залежить від того, як американці сприймуть базовий "20-пунктний" план.

США бачать розв'язання ситуації в тому, що ЗСУ виходять з території Донеччини, а війська РФ не заходять туди. Проте, як хто і як керуватиме цією територією американскі партнери не знають.

В документі також пропонується вихід росіян з окупованих частин Харківської, Сумської області, Дніпровщини. Херсон, Запоріжжя. Потім замороження лінії фронту на актуальних на той момент рубежах.

