Штаб-квартира у США і не тільки. Як Костерева потрапила у топ-25 найбагатших українців

Компанія Creatio, яку створила Костерева, займається автоматизацією бізнес-процесів

Українська підприємиця Катерина Костерева увійшла в топ-25 найбагатших українців за версією "Фокусу". Ще у 2024 році її не було в цьому рейтингу, а зараз вона посідає 14 місце.

Що треба знати:

Катерина Костерева засновниця компанії Creatio

Її статки оцінюють у $508 млн

Штаб-квартира компанії знаходиться у США

Як зазначає "Фокус", Костерева зайняла 14 місце з 25 у рейтингу найбагатших українців. Її називають засновницею компанії-"єдинорога", яку було створено без ранніх інвестицій.

Катерина Костерева

На грудень 2025 року статки Костерової оцінюють у $508 млн. У червні 2024 року Creatio залучила $200 млн інвестицій у раунді, який допоміг компанії отримати оцінку у $1,2 млрд.

Основний актив української підприємиці — акції DataMaster. Цю компанію називають "єдинорогом", адже вона досягла ринкової оцінки вартості понад 1 мільярд доларів США, що є рідкісним досягненням, як і міфічний єдиноріг.

Як Костерева створила компанію-"єдинорога"

Катерина Костерева у 2000 році закінчила МВА в МІМ. У 2011-му пройшла програму DBA AMIS. Фактично компанія Creatio — результат еволюційного шляху, адже вона виросла з української IT-команди та продукту Terrasoft і поступово трансформувалась у глобальну no-code-платформу. Цю компанію називають "єдинорогом", адже вважається, що вона виросла без залучення інвестицій, і при цьому змогла вийти на міжнародний рівень та роботу у США.

Creatio

Підприємиця починала свій шлях саме з Terrasoft, який у 2019 після ребрендингу став Creatio. Від тоді компанія вийшла на ринки США та Європи з CRM-системами, які виросли у міжнародну платформу DataMaster і обслуговують клієнтів по всьому світу.

Зауважимо, що Creatio – це універсальна no-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка об'єднує можливості CRM, BPM та інструменти для маркетингу, продажів та сервісу. Дозволяє створювати кастомні рішення та автоматизувати роботу за допомогою візуальних інструментів без написання коду, а також інтегрує ШІ для інтелектуальних підказок.

