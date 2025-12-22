Штаб-квартира в США не только. Как Костерева попала в топ-25 самых богатых украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Компания Creatio, созданная Костеревой, занимается автоматизацией бизнес-процессов
Украинская предпринимательница Екатерина Костерева вошла в топ-25 самых богатых украинцев по версии "Фокуса". Еще в 2024 году ее не было в этом рейтинге, а сейчас она занимает 14-е место.
Что нужно знать:
- Екатерина Костерева основательница компании Creatio
- Ее состояние оценивают в $508 млн
- Штаб-квартира компании находится в США
Как отмечает "Фокус", Костерева заняла 14 место из 25 в рейтинге самых богатых украинцев. Ее называют основательницей компании-"единорога", которая была создана без ранних инвестиций.
На декабрь 2025 года состояние Костеровой оценивается в $508 млн. В июне 2024 года Creatio привлекла $200 млн инвестиций в раунде, который помог компании получить оценку в $1,2 млрд.
Основной актив украинского предпринимателя – акции DataMaster. В капитал Костеровой входит недвижимость в Европе и США, где в Бостоне расположена штаб-квартира компании, денежные средства от продажи акций.
Как Костерева создала компанию-"единорога"
Екатерина Костерева в 2000 году окончила МВА в МИМ. В 2011 году прошла программа DBA AMIS. Фактически, компания Creatio — результат эволюционного пути, ведь она выросла из украинской IT-команды и продукта Terrasoft и постепенно трансформировалась в глобальную no-code-платформу. Эту компанию называют "единорогом", ведь она достигла рыночной оценки стоимости более 1 миллиарда долларов США, что является редким достижением, как и мифический единорог.
Предпринимательница начинала свой путь именно с Terrasoft, который в 2019 году после ребрендинга стал Creatio. С этого момента компания вышла на рынки США и Европы с CRM-системами, которые выросли в международную платформу DataMaster и обслуживают клиентов по всему миру.
Заметим, что Creatio – это универсальная платформа no-code для автоматизации бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая объединяет возможности CRM, BPM и инструменты для маркетинга, продаж и сервиса. Позволяет создавать кастомные решения и автоматизировать работу с помощью визуальных инструментов без написания кода, а также интегрирует ИИ для интеллектуальных подсказок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов попали в список самых богатых украинцев.