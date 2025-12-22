Почали бізнес з пари тисяч. Як Поперешнюк та Климов потрапили в список найбагатших українців

Послугами їх компанії користуються майже всі українців

До списку найбагатших українців за 2025 рік, за версією "Фокусу", увійшли В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Минулого року вони не потрапили в цей рейтинг, а тепер посіли 13 місце.

Що треба знати:

Климов та Поперешнюк — співзасновники та рівноправні партнери групи NOVA (колишня "Нова пошта")

Обидва мають рівно по 50% компанії

Їх статки оцінюють у $516 млн на особу

Як зазначає "Фокус" у своєму рейтингу, В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк посіли 13 місце серед найбагатших українців на кінець 2025 року. Цікаво, що формально вони мають однакові частки "Нової пошти" по 50% та однакові статки.

На грудень 2025 капітал Климова та Поперешнюка оцінюють у $516 млн на особу. При цьому кожен з них має свої обов'язки, які в результаті вивели "Нову пошту" на міжнародний рівень та зробили одним з найпопулярніших сервісів доставки в Україні.

Володимир Поперешнюк та В'ячеслав Климов

Чим займається Климов та Поперешнюк

В'ячеслав Климов в компанії NOVA займається стратегією та дипломатією. Він відповідає за розвиток бізнесу, міжнародну експансію та відносини з державою. Поперешнюк керує операціями та технологіями, автоматизує термінали, сортування й ІТ-системи.

Основним джерелом доходу бізнесменів є Нова пошта, другим блоком називають NovaPay (платіжна система з мільйонною базою клієнтів), третій — міжнародна експансія через Nova Post у країнах ЄС і Supernova Airlines.

Нова пошта

Як Климов та Попершнюк з нуля створили Нову пошту

У 2001 році два друга, В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, засновували Нову пошту, маючи лише 7000 доларів стартового капіталу та команду з 7 осіб. Вони прагнули створити кращу альтернативу неефективній та застарілій державній поштовій службі.

На початку своєї роботи Нова Пошта фокусувалася на доставці документів та невеликих посилок між Києвом та Дніпром. Основним фактором, який тоді зачепив українців, стала швидкість та надійність доставки. Таким чином потрошку Нова пошта поширилась й в інші міста, а з 2022 року почала активно "захоплювати" європейський ринок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бізнесмен Ігор Коломойський та його партнер вилетіли зі списку найбагатших українців.