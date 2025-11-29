Єрмак розповів, як після звільнення зміняться його стосунки з Зеленським — FT

Володимир Зеленський залишиться другом Андрія Єрмака, вважає останній

Вже колишній глава Офісу президента, юрист та кінопродюсер Андрій Єрмак товаришував з Володимиром Зеленським ще до того, як у лютому 2020 року очолив структуру на вулиці Банковій. Він прийшов туди після Андрія Богдана.

"Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї". Про це заявив Андрій Єрмак у коментарі виданню Financial Times.

Єрмак підтвердив, що у суботу, 29 листопада, мав летіти до Сполучених Штатів на переговори щодо мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

За його словами, саме він був відповідальним за опрацювання першої версії документа, яка містила 28 пунктів. Серед них були російські вимоги щодо здачі територій та відмови України від вступу в НАТО.

Під його керівництвом, зауважив Єрмак, українська делегація у Женеві домоглася, щоб спірний варіант плану більше не існував. Утім, зауважив він, залишилася дещиця складних пунктів, які потрібно узгодити.

Водночас політик наголосив, що попри тиск, президент Володимир Зеленський не підпише нічого, якщо це суперечить інтересам України.

Нагадаємо, "Телеграф" інформував, що 28 листопада голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Напередодні у нього Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводило обшуки.