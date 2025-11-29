"Чесна та порядна людина". Єрмак заявив про радикальне рішення — ЗМІ

Зеленський анонсував повне перезавантаження своєї адміністрації

Андрій Єрмак, що звільнився з посади керівника Офісу президента після того, як до нього прийшли з обшуками НАБУ та САП, заявив, що він вирішив відправитися на фронт. Повідомлення про це Єрмак нібито надіслав журналісту через кілька годин після обшуків.

Що треба знати:

Після звільнення Єрмака на Офіс президента чекає перезавантаження, заявив Зеленський

Президент не назвав того, хто замінить Єрмака у ролі глави делегації України на переговорах щодо мирного плану

Ексочільник ОП заявив, він вирушить на фронт, але не уточнив деталей

Про це повідомляє New York Post. У повідомленні ексглава ОП наголосив, що є чесною та порядною людиною.

Журналіст показала повідомлення від Єрмака

Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Я прошу вибачення, якщо більше не зможу відповідати на ваші дзвінки. Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні Андрій Єрмак

Відставка Єрмака — що відомо

Рано вранці 28 листопада НАБУ та САП прийшли до Єрмака з обшуками. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на власні джерела повідомив, що обшуки у глави ОП відбуваються в рамках операції "Мідас".

Ввечері з'явився указ президента про звільнення Єрмака з посади. Зеленський заявив, що Єрмак написав заяву на звільнення за власним бажанням. Глава держави додав, що буде повне перезавантаження Офісу президента України. Він анонсував, що консультації щодо нового керівника Офісу президента відбудуться 29 листопада.

