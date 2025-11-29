Ермак рассказал, как после увольнения изменятся его отношения с Зеленским — FT

Владимир Зеленский останется другом Андрея Ермака, считает последний

Уже бывший глава Офиса президента, юрист и кинопродюсер Андрей Ермак дружил с Владимиром Зеленским еще до того, как в феврале 2020 года возглавил структуру на улице Банковой. Он пришел туда после Андрея Богдана.

"Он был моим другом до этой работы, и я сочту его таким после нее". Об этом заявил Андрей Ермак в комментарии газете Financial Times.

Ермак подтвердил, что в субботу, 29 ноября, должен был лететь в Соединенные Штаты на переговоры по мирному плану администрации Дональда Трампа.

По его словам, именно он был ответственен за проработку первой версии документа, которая содержала 28 пунктов. Среди них были российские требования по сдаче территорий и отказу Украины от вступления в НАТО.

Под его руководством, отметил Ермак, украинская делегация в Женеве добилась того, чтобы спорный вариант плана больше не существовал. Впрочем, отметил он, осталось несколько сложных пунктов, которые нужно согласовать.

В то же время политик подчеркнул, что, несмотря на давление, президент Владимир Зеленский не подпишет ничего, если это противоречит интересам Украины.

Напомним, "Телеграф" информировал, что 28 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводило обыски.