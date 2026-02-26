В Киеве большой ремонт дорог: на каких улицах могут быть серьезные пробки (карта)

Специалисты будут восстанавливать аварийное дорожное покрытие

В Киеве на протяжении двух дней будут действовать временные ограничения движения транспорта. Водителей предупреждают о возможных пробках на ряде ключевых магистралей столицы 26 и 27 февраля.

Что нужно знать:

Временные ограничения движения транспорта будут из-за ремонта аварийных участков дорог

Ремонт будут проводить по 7 улицам Киева

В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что 26–27 февраля будет проводиться ремонт аварийных участков.

"Специалисты КП "Киевавтодоргород" будут ремонтировать аварийное дорожное покрытие. Во время работ движение транспорта будет ограничивать частично и поэтапно", — говорится в сообщении.

26 февраля работы будут проводить на:

Северному мосту;

путепроводе на ул. Киото;

Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;

путепроводе на пересечении проспектов Воздушных Сил и Берестейского;

моста через р. Лыбидь на просп. Воздушные силы.

27 февраля на:

путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;

мосту имени Е.О. Патона.

В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

"Телеграф" показывает на карте, где именно будут ограничения движения транспорта.

Ограничения движения транспорта в Киеве 26-27 февраля. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно увидеть станцию-призрак Киевского метро.