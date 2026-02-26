В Киеве большой ремонт дорог: на каких улицах могут быть серьезные пробки (карта)
Специалисты будут восстанавливать аварийное дорожное покрытие
В Киеве на протяжении двух дней будут действовать временные ограничения движения транспорта. Водителей предупреждают о возможных пробках на ряде ключевых магистралей столицы 26 и 27 февраля.
Что нужно знать:
- Временные ограничения движения транспорта будут из-за ремонта аварийных участков дорог
- Ремонт будут проводить по 7 улицам Киева
- В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что 26–27 февраля будет проводиться ремонт аварийных участков.
"Специалисты КП "Киевавтодоргород" будут ремонтировать аварийное дорожное покрытие. Во время работ движение транспорта будет ограничивать частично и поэтапно", — говорится в сообщении.
26 февраля работы будут проводить на:
- Северному мосту;
- путепроводе на ул. Киото;
- Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;
- путепроводе на пересечении проспектов Воздушных Сил и Берестейского;
- моста через р. Лыбидь на просп. Воздушные силы.
27 февраля на:
- путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
- мосту имени Е.О. Патона.
В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.
"Телеграф" показывает на карте, где именно будут ограничения движения транспорта.
