Весна відкладається: коли до Харкова різко повернуться сильні морози

Опади обійдуть місто стороною

Харків чекає на нову хвилю похолодання. Вона буде короткочасною, але суттєвою.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, за розрахунками фахівців сайту Meteofor, з 21 по 22 лютого до Харкова знову повернуться сильні морози. Під час цього періоду температура повітря в обласному центрі буде на рівні -2-12 градусів. При цьому опадів не передбачається.

Такий прогноз пропонують і синоптики сервісу Meteo.ua. Вони вважають, що з 20 по 23 лютого в обласному центрі стовпчики термометрів будуть на рівні — 0-15 градусів. Суттєвих опадів не передбачається. 20 лютого можливий невеликий сніг.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

погода в Україні

