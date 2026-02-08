Від лютих морозів до "плюса": яка буде погода у Києві на цьому тижні

Після сильних морозів у столиці очікується різке підвищення температури

Після кількох днів справжньої зими з відчутним мінусом у Києві почне змінюватися температурний фон. І якщо до Харкова йдуть сильні морози, то у столиці холод ще затримається на початку тижня, однак далі морози поступово втратять силу, а ближче до вихідних столицю чекає різке потепління.

Що варто знати

Після морозів до -19°C на початку тижня, у Києві очікується різке потепління ближче до вихідних

Переломним моментом стане середа, 11 лютого, коли температура підніметься до комфортних -2°C

У неділю, 15 лютого, стовпчики термометрів сягнуть +7°C, що принесе в столицю майже весняне тепло

За даними ventusky, у понеділок, 9 лютого, нічні та ранкові морози залишатимуться відчутними — стовпчики термометрів опускатимуться до -9 градусів. Уже 10 лютого температура дещо підвищиться, однак зима все ще нагадає про себе — прогнозують близько -8 градусів вдень, але до -19 вночі та зранку.

Погода в Києві на 10 лютого. Фото: ventusky

Переломний момент очікується у середу, 11 лютого. Саме цього дня холод почне здавати позиції — мороз ослабне до -2 градусів, що стане першим сигналом зміни погодного сценарію.

Погода в Києві на 11 лютого. Фото: ventusky

Найпомітніше потепління синоптики прогнозують у четвер, 12 лютого. Температура в Києві підніметься до +1 градуса, і такий показник збережеться також 13 та 14 лютого. В цей день на дорогах можливе підтавання снігу та утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

Погода в Києві на 13 лютого. Фото: ventusky

Ще тепліше стане у неділю, 15 лютого, — за прогнозами, повітря прогріється вже до +7 градусів, що більше відповідає початку весни, ніж середині лютого.

Погода в Києві на 15 лютого. Фото: ventusky

