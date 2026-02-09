У Бєлгороді — проблеми з теплом, водою і світлом: дітей вивозять до окупованого Криму

Влада обіцяє виправити ситуацію до кінця дня, але стає все гірше

Вибухи у російському Бєлгороді призвели до проблем із теплопостачанням — в місті відкрили пункти обігріву. Понад 30 будинків та частина установ залишаються без опалення попри всі спроби та залучення фахівців з інших російських регіонів.

Що потрібно знати:

У російському Бєлгороді виникли масштабні проблеми з комунальними послугами

Влада області обіцяє відновити подачу тепла та води до кінця дня

Дітей та вразливі категорії вивозять з області

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що частина дитячих садків та шкіл не працюватимуть, батьків закликали за можливості не вести дітей до школи. В тих школах, які працюватимуть, частину класів не відкриватимуть якщо буде незадовільна температура. Частина дитсадків, де є тепло переводиться на цілодобовий режим.

Спроби відновити опалення в Бєлгороді

Закрита також одна поліклініка. Влада області обіцяє подачу тепла до кінця дня. З ночі і протягом дня працюватимуть пункти обігріву — їх відкривали в філармонії, частині підприємств, готелях, НДІ.

Бєлгородська ТЕЦ офіційно була виведена з ладу. Під час спробу відновити роботу, в частині міста знову зникло електропостачання.

Частина Бєлгорода лишається без води. Без води було 100 тисяч мешканців, здебільшого в центрі та на півночі міста. Частина свердловин водозаборів відключилась. Обіцяють подачу води за 4-5 годин.

Окупаційна влада Криму вже заявила про те, що на півострові розмістять 1500 дітей з Бєлгородської області. Батьків закликають залишати заявки для вивозу дітей в інші регіони РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вкотре б'є по містах України. Є загиблі.