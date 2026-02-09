Свято під час блекауту: Threads "вибухнув" злістю до фіналу Нацвідбору

Поки артисти співають, користувачі вимагають скасувати конкурс

Поки на сцені — світло, спецефекти й артисти, у Threads — темрява, злість і дуже багато запитань. Проведення Нацвідбору на Євробачення в Україні під час війни породило не лише безліч мемів, а й викликало справжній шторм у соцмережі — користувачі масово почали критикувати конкурс, звинувачуючи його у відриві від реальності.

Що варто знати

Проведення музичного конкурсу під час блекаутів та війни спровокувало хвилю обурення в соцмережах, де користувачі звинуватили організаторів у недоречних витратах

Критики Нацвідбору закликають до створення петицій про скасування розважальних шоу

Прихильники конкурсу наголошують на важливості проведення таких конкурсів і запевняють, що виступи фінансуються самими артистами та спонсорами, а не державним бюджетом

Нацвідбір на Євробачення цього разу став не просто музичною подією, а тригером — для злості, втоми, відчаю і водночас для розмови про те, чи має країна право на проведення подібних подій.

Переможниця Нацвідбору 2026 LELEKA. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Один із дописів, який швидко розлетівся Threads, звучить максимально емоційно: "В країні по 22 години на добу немає світла, часто немає опалення, а гроші витрачаються на "нікому не потрібне Євробачення"". І далі — понад 250 коментарів і майже 6 тисяч вподобайок.

Допис користувачки Threads про "відміну" Нацвідбору. Фото: threads

Під дописом користувачки зібрався цілий хор обурення. Люди не стримують емоцій і пишуть максимально прямо. Одні пропонують створити петицію про скасування Нацвідбору, інші — хейтять за кількість витрачених грошей.

"Кому потрібен цей конкурс з такими спецефектами. Скільки це грошей. А люди сидять в холоді і в голоді";

"І хто варить цю лелеку. Це провал однозначно";

"Може зробити якусь петицію на скасування всіх цих Євробачень та телемарафонів? Задрали вже, чесне слово";

"Живемо як в паралельних світах: хтось плаче, а хтось співає. Що з людьми не так?";

"Вона могла і дистанційно заспівати, як діти наші вчаться";

"То виходить, як так — грошей немає, а тут бах і їде. Цей світ точно божевільний".

Коментарі під дописом про критику Нацвідбору на Євробачення. Фото: threads

Втім, Threads — не тільки про хейт. У коментарях швидко з’явилися й ті, хто став на захист Нацвідбору та самої ідеї участі України в Євробаченні під час війни.

"Можливо, для вас це відкриття, але конкурсанти самі спонсорують свій виступ — за рахунок спонсорів (яких потім рекламуватимуть) та власних ресурсів. Подивіться інтерв’ю Джері Хейл — вона сама розповідала, скільки витратила на конкурс".

Коментарі під дописом про критику Нацвідбору на Євробачення. Фото: threads

Далі коментатори не стали підбирати слова і висловили обурення висловлюваннями хейтерів. Дехто став писати жорсткіше, без "церемоній:

"Я так розумію, що вам не вистачає розуму, щоб зрозуміти важливість використання будь-яких майданчиків, щоб нагадувати про Україну?";

"Давайте тоді взагалі нікуди не виходити, нічого не показувати, щоб про нас весь світ забув, а ми воювали палками";

"Якщо суспільство перестане жити — воно просто помре від депресії".

