Раньше на картах он был Станислав: что это за город Украины и в честь кого был назван (фото)

Считается, что город основали в 1662 году

Каждый город Украины хранит в себе удивительную историю, и Ивано-Франковск не стал исключением. Его часто называют "сердцем Прикарпатья", но немногие знают, как он получил свое название и кто был его основателем.

Мы узнали интересные факты.

Почему Ивано-Франковск так называется

Ивано-Франковск находится на западе Украины и привлекает туристов красивой архитектурой, уютными скверами и парками. Его еще называют "сердцем Прикарпатья", ведь здесь переплетаются традиции Гуцульщины, Бойковщины, Ополья и Покутья.

Город был основан в 1662 году польским магнатом Анджеем Потоцким и получил название Станиславов в честь его сына Станислава Потоцкого. Уже 7 мая того же года он получил Магдебургское право, что обеспечивало городу самоуправление.

Анджей Потоцкий и его сын Станислав, Фото: Википедия

Название Станиславов сохранялось до 1772 года, когда после Первого раздела Польши город отошел к Австро-Венгрии. Тогда местные власти сократили название до Станислав. В разные периоды город принадлежал Польше и Австрийской империи, а в 1918 году была создана Западно-Украинская Народная Республика. Станислав на протяжении января — мая 1919 года был ее столицей.

Ивано-Франковск в 1915 году, Фото: Википедия

В сентябре 1939 года город был занят советскими войсками и включен в состав Украинской СССР. С 1941 по 1944 год он находился под немецкой оккупацией, что сильно повлияло на жизнь жителей и культурное наследие. После освобождения Станислав начал активно развиваться, постепенно превращаясь в современный культурный и административный центр Прикарпатья.

Патруль армии Российской империи в Станиславове (1916), Фото: Википедия

В 1962 году, в честь 300-летия города, ему присвоили новое название — Ивано-Франковск, в честь великого украинского поэта Ивана Франко, который неоднократно бывал в этой местности, писал и читал свои произведения.

Город переименовали в Ивано-Франковск в честь писателя Ивана Франко, Фото, Википедия

Сегодня Ивано-Франковск остается важным культурным и туристическим городом Украины. В нем сохранилось множество достопримечательностей, среди которых Ратуша 1935 года — единственная в Украине, построенная в стиле модерн.

Ратуша в Ивано-Франковске, Фото: pohcdn.com

