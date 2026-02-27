Урожай за 30 дней: три сорта самых-самых ранних огурцов
Чем раньше получишь урожай, тем больше радости и даже прибыли, не правда ли? Предлагаем вам посеять такие огурцы, которым нужен только месяц времени с момента всходов до первого салата.
Селекция не стоит на месте, компании разных стран мира спешат наперегонки удовлетворить спрос на самые ранние сорта. Но чтобы не плутать в названиях, достаточно всего нескольких наименований, на которые следует обратить особое внимание как простым дачникам, так и профессионалам.
"Телеграф" приготовил для вас список из 3 отличных ранних сортов огурцов для посадки в 2026 году:
Баде — гибрид из Турции, где знают толк в выращивании ранней продукции, срок до урожая 30-35 дней, величина плодов 12-14 см.
Фонтина прибыла к нам из Кореи. Этот огурчик за 30-35 дней дает к столу превосходные корнишоны 10-12 см длиной, и способен радовать урожаем просто на подоконнике.
Гектор — семена из Голландии. Этот огурчик способен дать урожай за 30-32 дня и радует высокой устойчивостью к болезням.
Фото: vesnodar.com.ua
Какие-то 30 дней после всходов и первый салатик, вкусный, ароматный, на вашем столе. А чтобы растянуть удовольствие можно следом посеять, например, Северин, Аристократ и Амур, отдача от которых последует через 35-40 дней.
