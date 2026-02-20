Магниты для беды и бедности: выбросьте эти 5 вещей из дома

За черной полосой никак не наступит светлая? Оглянитесь вокруг себя, есть вещи, которые никогда (!) не позволят быть счастливыми.

Фэн-шуй или просто людские "забобоны" — у любого суеверия есть причины. Когда человек за долгую жизнь заметил, что беде всегда сопутствуют некоторые предметы, то почему бы их просто не выкинуть из своего жилища?

Даже если это будет чисто психологический прием, вы на подсознательном уровне сможете ощутить облегчение, за которым обязательно последуют благоприятные события. Итак, что нужно выкинуть немедленно из дома или квартиры ради собственной удачи и благополучия?

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют

Старые кошельки и сумки

Кошелек — чистая энергия денег, он должен быть новый и красивый, чтобы было приятно брать в руки. Если он потертый, треснутый или надорванный, или слишком маленький для имеющихся купюр, выбросьте его. Сумка — как большой кошелек, все аналогично.

Ненужная одежда и обувь

Если вы больше года не носили предмет гардероба, значит это не ваше, отдайте кому он больше пригодится. Очень любимый, но древний как мир свитер? Он хранит воспоминания, но все это в прошлом. А чтоб наступило будущее, нужен свежий воздух. Скажите "спасибо" и отпустите его. То же самое касается вещей новых, не ношенных, но забытых.

Если вы не носили вещь целый год, то вряд ли наденете ее и в следующем

Все поломанное, ржавое и пустое

Инструменты со следами ржавчины — энергия запустения, брошенности. Сломанная техника занимает место не только в доме, но и в вашей личной атмосфере, мешая приходу всего нового. В этот же список относятся и пустые коробки, упаковки, клетки, аквариумы или даже цветочные горшки. Или заполните их, или отдайте кому-нибудь.

Разбитое зеркало — 7 лет несчастья

Очень старое поверье, но оно работает и сейчас. Уж слишком много своей энергии вложили люди в эти слова и мысли.

Старые игрушки

Дети выросли, а игрушки остались. Поблагодарите эти вещи и тоже раздайте тем, кому они больше нужны.

Главный принцип этих действий — вы освобождаете место для нового, светлого и радостного. Как оно может прийти, если ваше жилище захламлено "нужными" вещами?

