Эти дома до сих пор существуют: где в Харькове жил Михаил Врубель и как там могло сохраниться его неизвестное произведение

В центре Харькова сохранился дом, где жил Врубель с супругой-оперной певицей

Известный художник Михаил Врубель любил Украину и некоторое время жил в Харькове, кроме Одессы и Киева. Здесь прошли несколько периодов его жизни, в частности, когда его отец был председателем Харьковского окружного военного суда, будущий художник с семьей жили на улице Григория Сковороды (бывшая Пушкинская). Их дом не сохранился.

А вот здание, в котором Врубель жил в 1896-1897 годах с молодой женой, оперной певицей Наталией Забелой, выступавшей в Харьковском оперном театре, до сих пор стоит. Его адрес — переулок Классический, 6. Правда, состояние здания оставляет желать лучшего.

Врубель с женой/ Источник: gx.net.ua

Дом, где жили Врубель с женой/ Источник: gx.net.ua

Интересно, что когда пара жила в Харькове, слава Врубеля была омрачена славой его жены. Михаил настолько ее любил и хотел, чтобы ничто не мешало ее славе, что стал костюмером Натальи – рисовал эскизы ее сценических образов.

Портрет артистки Н.И. Забелы-Врубель работы Михаила Врубеля в летнем платье "Empire", выполненном по замыслу художника

Во время пребывания в Харькове здоровье Врубеля ухудшилось, в частности психическое — у него было расстройство, которое усугубилось. Он недолго находился в крупнейшей психиатрической больнице Российской империи — Сабуровой даче, которая до сих пор работает в Харькове.

Картина "Демон" — самое известное полотно Врубеля

Произведение Врубеля может быть на одном из зданий города

По городской легенде, на улице Рождественской, 10 можно увидеть панно с павлинами и драконами. Это майолика, ее авторство приписывают именно Врубелю. Одно из доказательств в плюс этого – то, что Врубель работал с архитектором Львом Кекушевым, который был автором этого дома, построенного в 1903 году. Архитектор работал и с другими художниками, поэтому то, что именно Врубель создал эскиз майолики не доказать и не опровергнуть.

Дом в стиле модерн, на котором может быть панно авторства Врубеля/ Фото: Иван Пономаренко,moniacs.kh.ua

Павлины смогли пережить советское время/Фото: Иван Пономаренко, moniacs.kh.ua

Драконы на майолике/ Фото: Иван Пономаренко, moniacs.kh.ua

в Харькове жил и творил также другой известный художник — Михаил Беркос, однако жил он не в центре. Харьков подарил миру и другие известные имена – композитора Исаака Дунаевского, актера и певца Марка Бернеса и певицу Клавдию Шульженко. Интересно, что они жили в одном историческом районе – на Москалевке.