Усик - Верховен: бой пройдет за титул "короля" (видео)

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный чемпионский пояс, который получит победитель супербоя Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Александр и Рико сразятся за титул "Король Нила".

Об этом сообщает The Ring. Пояс получил символическое название "Король Нила" из-за того, что бой пройдет в Египте возле пирамид. Именно в долине реки Нил возникла одна из самых древних цивилизаций в мире. Эта водная артерия имеет большое значение для всей Африки.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, так же считает и искусственный интеллект. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.