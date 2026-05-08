Без Си, но с Додиком. Кто из мировых лидеров "забил" на парад в Москве 9 мая (инфографика)

После 2014 года международное присутствие в Москве резко сократилось

Приехать в Москву на парад 9 мая рискнули не все друзья российского президента Владимира Путина. Этот парад не юбилейный, так что ожидать главу Китая Си Цзиньпина не стоит.

"Телеграф" сравнил, как уменьшалось количество гостей на параде "победобесия" и кто является самыми большими его поклонниками в последние годы.

В 2026 году в Москве ожидается небольшое количество иностранных гостей:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

президент Лаоса Тхонглун Сисулит

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

премьер Словакии Роберт Фицо — на парад не пойдет, встретится с Владимиром Путиным отдельно

президенты непризнанных образований Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев (независимость Абхазии и Южной Осетии признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией),

трое представителей Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) — лидер Синиша Каран, глава парламента Ненад Стевандич, глава местной партии Милорад Додик.

2025

В прошлом году, в 2025 году, на парад приехало больше гостей, ведь он был юбилейным. Кроме Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, был премьер Словакии Роберт Фицо (тоже не был на параде, но приехал в Москву), президенты Сербии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Монголии, Экваториальной Гвинеи, премьер-министр Армении глава Республики Сербской, администрации, президенты самопровозглашенных Абхазии и Осетии, президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана.

Кто приезжал на парад в Москве с 2021 по 2026 годы/ Инфографика "Телеграфа", ИИ

2024

Если же сравнивать с не юбилейными парадами, то количество гостей было значительно больше. В 2024 в Москву посетили самопровозглашенные президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстан Садыр Жапаров, Таджикистан Эмомали Рахмон, Туркменистан Сердар Бердымухамедов, Узбекистан Шавкат Мирзиоуом, Гвин Лаосу Тхонглун Сисулит и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

2023

В 2023 году это были Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзи.

2021-2022

В 2022 году россияне заявили, что гостей не приглашали. В 2021 году из-за коронавирусных ограничений на параде был только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В общем, парад 2026 показывает, что даже традиционные российские партнеры удаляются от Кремля, в частности из среднеазиатских постсоветских стран не приехал на парад ни один лидер. Заметим, количество гостей на российских парадах традиционно имело с 2014 года, в том числе в 2016 году приезжал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в 2017 году — президент Молдовы Игорь Додон, в 2018 году — президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Бень. До 2014 года в параде даже участвовали страны НАТО, в том числе в 2010 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что парад 9 мая в Москве состоится в ограниченном виде — не будет колонн с техникой, мэры безопасности будут беспрецедентными, в частности, полностью планируют отключить мобильный интернет.