"Россия — самый страшный зверь": экс-министр объяснил, чего ждать Украине дальше

Политик рассказал, почему Путина не волнуют жертвы

Россия приближается к своему распаду как империя, но это не останавливает ее лидера Владимира Путина. Он продолжает верить в победу и величие государства.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталии Мосейчук. По его словам, единственное, что Украина должна сделать, — это пережить этот период распада и шторма.

"У Путина сейчас сталинский режим. Трудно, но надо принести еще больше жертв, надо переломить ситуацию в свою пользу и в конце концов победить. Он сейчас не думает о своей ответственности, о том, как он будет что-то кому-то объяснять и как бы он хотел, чтобы его запомнили. Впереди еще очень-очень много смертей в России и разрушений. В принципе, мы с вами являемся свидетелями гибели империи, но есть проблема, что нам это нужно пережить", — говорит экс-министр.

Он добавляет, чтобы кто не говорил, но Россия погибает. Империя гибнет так, как свойственно другим империям, сначала медленно, а затем стремительно. Основная задача Украины – пережить этот процесс

"Россия — подранок. Кто любит охоту знает, что подранок — это самый страшный зверь. Смертельно раненный, но все еще бьется за свою жизнь. Россия — это подранок", — объясняет Кулеба.

По его словам, Украине может быть тяжело пережить смерть России, но это будет стоить усилий. Здесь не нужно питать иллюзию, что все будет хорошо, наше государство ждет тяжелая зима буквально и фигурально на фронте. Но в результате украинцы получают украинскую Украину сильную и независимую.

"При нашем с вами поколении будет другая страна. Мы станем другой страной и мы двигаемся к этому. Мы же хотели украинскую Украину. Сейчас история выставила счет. Но это будет другая страна, будет независимая, суверенная европейская, украинская Украина", — резюмирует Кулеба.

