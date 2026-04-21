Усик - Верховен: на каком канале смотреть бой в Украине

Большой бой покажут в Украине

В субботу, 23 мая, в Египте состоится большое шоу бокса. В главном бою на ринг выйдут чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Что нужно знать

Усик и Верховен проведут бой по правилам бокса

Шоу бокса в Украине традиционно покажет Megogo

DAZN покажет бой Усик — Верховен в мире и Украине

Официальным транслятором шоу Усик — Верховен в Украине станет Megogo. Об этом сообщает Sport.ua.

Время начала шоу и расписание боев станут известны позднее. Добавим, что международным транслятором вечера бокса Усик — Верховен является DAZN.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.