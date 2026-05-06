Усик - Верховен: все бои вечера бокса в Гизе

Полный кард шоу в Египте

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большое шоу бокса, в главном бою которого в ринге сойдутся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Накануне был объявлен полный кард вечера бокса.

Что нужно знать

На шоу бокса Усик — Верховен пройдут 10 боев

На вечере выступят 2 украинца

Александр и Рико проведут бой по правилам бокса

На ринг в Гизе выйдут сразу два представителя Украины. Об этом сообщает The Ring.

В список боев андеркарда организаторы шоу добавили бой с участием украинца Даниэля Лапина. На ринге ему будет противостоять француз Бенджамин Мендес Тани.

Полный список боев на шоу Усик — Верховен

Александр Усик — Рико Верховен

Хамза Шираз — Алем Бегич

Джек Кеттеролл — Шахрам Гиясов

Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший

Мидзуки Хирута — Май Солиман

Даниэль Лапин — Бенджамин Мендес Тани

Басем Махмуд — Джамар Телли

Султан Альмохаммед — Деди Импракс

Махмуд Мубарак — Али Серункуга

Омар Хикал — Майкл Калялья

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.