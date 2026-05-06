Усик - Верховен: все бои вечера бокса в Гизе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Полный кард шоу в Египте
В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большое шоу бокса, в главном бою которого в ринге сойдутся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Накануне был объявлен полный кард вечера бокса.
Что нужно знать
- На шоу бокса Усик — Верховен пройдут 10 боев
- На вечере выступят 2 украинца
- Александр и Рико проведут бой по правилам бокса
На ринг в Гизе выйдут сразу два представителя Украины. Об этом сообщает The Ring.
В список боев андеркарда организаторы шоу добавили бой с участием украинца Даниэля Лапина. На ринге ему будет противостоять француз Бенджамин Мендес Тани.
Полный список боев на шоу Усик — Верховен
- Александр Усик — Рико Верховен
- Хамза Шираз — Алем Бегич
- Джек Кеттеролл — Шахрам Гиясов
- Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший
- Мидзуки Хирута — Май Солиман
- Даниэль Лапин — Бенджамин Мендес Тани
- Басем Махмуд — Джамар Телли
- Султан Альмохаммед — Деди Импракс
- Махмуд Мубарак — Али Серункуга
- Омар Хикал — Майкл Калялья
На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.
Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.
В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.