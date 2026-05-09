Выплаты до 250 тыс. грн и четкие сроки службы: появились детали новых контрактов для военных

Военным начали рассылать проект новых контрактов

В рамках реформы военной службы в Украине предполагаются новые выплаты по контрактам. А также установление предельных сроков службы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, пока речь идет о проекте контрактов.

"Военным начали рассылать проект контрактов, анонсированных Зеленским с Федоровым", — написал Гончаренко.

По его словам, изменения предполагают меры финансового стимулирования. Предлагается ввести матрицу выплат и денежного довольствия, которой предусмотреть:

базовую ежемесячную выплату для рядового состава – от 30 тыс. грн;

ежегодное вознаграждение за заключение контракта в размере 27 тыс. грн;

ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта – 10 тыс. грн. в месяц;

выплату за взятие в плен противника – 250 тыс. грн;

выплату за уничтожение противника – 25 тыс. грн;

выплату за захват позиций — 40 тыс. грн в день;

выплату за восстановление позиций – 20 тыс. грн в день;

есть выплату за выполнение задач на линии боевого столкновения – 8,7 тыс. грн в день.

Проект повышения выплат военным

