16-летня дочь Тайсона Фьюри собралась замуж: как отреагировал боксер (видео)
"Цыганский король" был шокирован новостью
Венесуэла Фьюри, старшая дочь бывшего чемпиона мира по боксу в хевивейте Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) выходит замуж. В сети завирусилось видео с реакцией боксера на данную новость.
- Старшая дочь Фьюри выходит замуж за боксера
- Венесуэле на данный момент всего 16 лет
- Тайсон был ошарашен данной новостью
Момент показали во втором сезоне шоу At Home With The Furys ("Дома с Фьюри") на Netflix. Об этом сообщает "Телеграф".
Венесуэла перед своим 16-летием сообщила родителям о том, что выходит замуж. Она отметила, что Ноа, ее парень, сделает ей предложение на вечеринке по случаю ее 16-летия. "Цыганский король" тут же поменялся в лице. Боксер отметил, что женитьба это навсегда, и ее парню стоило сначала спросить разрешение у него. Тем не менее он обнял свою дочь, отметив, что она из "папиной дочурки превратилась в женщину". Тайсон пожелал дочери сказочного счастья и большой любви.
Позднее Ноа сделал предложение Венесуэле. Девушка сказала "Да!".
К слову, Ноа является боксером-любителем. На данный момент ему 17 лет.
Напомним, в апреле 2026 года Фьюри вернулся на ринг. "Цыганский король" без шансов перебоксировал россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO), который спрятался под флагом Канады. На сайте "Телеграф" доступно видео лучших моментов этого поединка.