16-летня дочь Тайсона Фьюри собралась замуж: как отреагировал боксер (видео)

"Цыганский король" был шокирован новостью

Венесуэла Фьюри, старшая дочь бывшего чемпиона мира по боксу в хевивейте Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) выходит замуж. В сети завирусилось видео с реакцией боксера на данную новость.

Момент показали во втором сезоне шоу At Home With The Furys ("Дома с Фьюри") на Netflix. Об этом сообщает "Телеграф".

Венесуэла перед своим 16-летием сообщила родителям о том, что выходит замуж. Она отметила, что Ноа, ее парень, сделает ей предложение на вечеринке по случаю ее 16-летия. "Цыганский король" тут же поменялся в лице. Боксер отметил, что женитьба это навсегда, и ее парню стоило сначала спросить разрешение у него. Тем не менее он обнял свою дочь, отметив, что она из "папиной дочурки превратилась в женщину". Тайсон пожелал дочери сказочного счастья и большой любви.

Лицо Фьюри, когда он узнал, что его дочь собралась замуж в 16 лет

Позднее Ноа сделал предложение Венесуэле. Девушка сказала "Да!".

Тайсон Фьюри с дочерью Венесуэлой/Фото: instagram.com/venezuelafuryofficial

Венесуэла Фьюри с женихом Ноа Прайсом/Фото: instagram.com/venezuelafuryofficial

К слову, Ноа является боксером-любителем. На данный момент ему 17 лет.

Напомним, в апреле 2026 года Фьюри вернулся на ринг. "Цыганский король" без шансов перебоксировал россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO), который спрятался под флагом Канады. На сайте "Телеграф" доступно видео лучших моментов этого поединка.