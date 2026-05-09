Усик — Верховен: бій пройде за титул "короля" (відео)

Переможець отримає унікальний пояс

Всесвітня боксерська рада (WBC) представила унікальний чемпіонський пояс, який отримає переможець супербою Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верховен (1-0, 0 КО). Олександр і Ріко битимуться за титул "Король Нілу".

Про це повідомляє The Ring. Пояс отримав символічну назву "Король Нілу" через те, що бій пройде в Єгипті біля пірамід. Саме в долині річки Ніл виникла одна з найдавніших цивілізацій у світі. Ця водна артерія має значення для всієї Африки.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, так само вважає і штучний інтелект. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі учасники вечора боксу.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.