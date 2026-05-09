"Суркис, проснись": "Динамо" приблизилось к историческому провалу (видео)

Бело-синие не проиграли, однако болельщикам от этого не легче

В субботу, 9 мая ЛНЗ принимал "Динамо" Киев в рамках центрального матча 27-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Встреча состоялась в Черкассах.

Что нужно знать

ЛНЗ и "Динамо" сыграли вничью

Черкасский клуб опустился на 3-е место, киевляне — четвертые

Фанаты жестко прошлись по "Динамо"

Поединок, проходивший на Центральном стадионе, завершился со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Если для ЛНЗ данный результат является приемлемым с точки зрения турнирной борьбы, то для Бело-синих ничья — это провал. Весьма вероятно, что "динамовцы" останутся без медалей в УПЛ. Кроме того, киевляне рискуют впервые в своей истории оказаться ниже 4-й позиции в лиге, а также без еврокубков на следующий сезон.

Болельщики "Динамо" резко прошлись по команде после ничьей с ЛНЗ. Пользователи массово требуют, чтобы президент Бело-синих Игорь Суркис сменил тренерских штаб команды.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне борются за 4-е место, которое в этом году не дает место в еврокубках. Тем не менее у "динамовцев" отличные шансы попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2026/27 через Кубок Украины. В финале турнира Бело-синие сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".