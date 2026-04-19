Усик - Верховен: гонорары боксеров

Александр и Рико сразятся за огромные деньги

В субботу, 23 мая, в Египте состоится грандиозное шоу бокса. В главном бою на ринге сойдутся чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Что нужно знать

Усик и Верховен проведут бой по правилам бокса

Александр запросил за бой с кикбоксером 100 млн долларов

Рико получит рекордный гонорар в карьере

Детали контракта участников шоу Усик — Верховен не разглашаются, однако в СМИ ближе к бою всплывают некоторые цифры. К примеру, RTL сообщает, что Усик запросил за поединок с кикбоксером 100 млн долларов.

Эта сумма немного меньше, чем та, что Александр заработал за второй бой с Фьюри (около 114 млн долларов), однако гонорар украинца все равно впечатляет. Что касается Верховена, то он будет довольствоваться суммой в несколько десятков миллионов евро. Это станет его рекордным заработком за бой в карьере.

Конечно, я не могу жаловаться, но мы ничего об этом не говорим. Как кикбоксер, я никогда столько не зарабатывал. Рико Верховен

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, Фабио в мае 2026 проведет первую защиту титула.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

В апреле Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.