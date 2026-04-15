"Донт пуш зе хорсес" уже в прошлом: Усик выдал новый мем (видео)

Украинский боксер все лучше и лучше разговаривает на английском языке

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые встретился со своим будущим соперником Рико Верховеном (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Бой между боксером и кикбоксером запланирован на 23 мая возле пирамид в Египте.

Усик проведет бой по правилам бокса против кикбоксера Верховена

На первой пресс-конференции Усик — Верховен Александр вновь выдал фразу, которая пошла в массы. В threads набирает популярность новый мем от украинского чемпиона.

На этот раз Усик, обращаясь к промоутеру Эдди Хирну, сказал "Be careful, братан" (Будь осторожен, братан). Эта фраза имеет большой мемный потенциал.

Отметим, на пресс-конференции Усик — Дюбуа 2 Александр выдал фразу, которая стала народной: "Донт пуш зе хорсес" (Не гони лошадей, не спеши). С этой фразой даже вышла песня от группы Мюслі UA.

Ранее Усик стал автором вирусной фразы: "I'm feel, I'm very feel". (Я чувствую, я очень чувствую в значении "я в отличной форме", "я чувствую себя прекрасно").

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, Фабио в мае 2026 проведет первую защиту титула.

На данный момент Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.