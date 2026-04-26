Российского боксера забросали стульями во время боя (видео)
Россиянин спровоцировал побоище на ринге
На вечере бокса в Трабзоне (Турция) произошла массовая драка. Виновником инцидента оказался российский боксер Сергей Горохов.
Что нужно знать
- Горохов и Калкан дрались за титул
- В 3-м раунде россиянин устрои цирк на ринге
- На арене вспыхнула массовая драка
Горохов дрался за второстепенный титул с местным боксером Эмирханом Калканом, однако поединок завершился со скандалом. Об этом сообщает "Телеграф".
В 3-м раунде во время остановки поединка Сергей начал бегать по рингу и преждевременно праздновать "победу". Это не понравилось местной публике, и после словесной перепалки болельщики и представители боксеров устроили настоящее побоище на ринге. В ход пошли даже пластиковые стулья, которые начали бросать в сторону Горохова.
В итоге бой так и не был завершен. По факту инцидента начато расследование. Отметим, поединок проходил в полутяжелом весе (до 79,378 кг), на кону стоял чемпионский пояс UBO (Universal Boxing Organization).
Ранее "Телеграф" сообщал о громкой победе супертяжа Джаррелла Миллера. Американец стал претендентом на пояс Александра Усика.