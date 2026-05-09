Вместо кошек: почему бойцы ВСУ не прогоняют полозов из своих укрытий

Эти пресмыкающиеся встречаются почти на всей территории Украины

Бывают случаи, когда военные не только не прогоняют змей с блиндажей, а даже радуются им. Ведь некоторые виды достаточно удачно заменяют кошек.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, таких случаев в конце лета происходит немало.

Но здесь следует заметить, что речь идет о неядовитых змеях полозах. Они могут питаться мышами и мелкими грызунами, поэтому достаточно полезны для военных.

"На войне у нас очень часто, особенно осенью, военные страдают от нашествия мышей. И я лично знаю несколько случаев, когда военные, увидев змею, живущую в блиндаже, узнавали, что это полоз, который безопасен для человека. Они его не прогоняли, он у них жил как ручное животное", — говорит Марущак.

Полоз. Фото: Википедия

По его словам, от такого соседства для военных почти одни плюсы. Во-первых, значительно уменьшается количество мышей, во-вторых, появляется компания, которую не нужно регулярно кормить как кота или собаку. Таким образом, некоторые виды змей действительно улучшают пребывание в блиндаже и становятся почти любимцами.

Для справки

Полоз – это род неядовитых змей семьи Полозовых. Они активные охотники и часто встречаются в Украине. Этот вид отличается быстротой, хорошим умением лазать по деревьям. Длина тела до 2 м. Голова более или менее четко отграничена от шеи. Чешуя преимущественно гладкая. Зрачки круглые.

Полоз. Фото: открытые источники

Полозы живут в открытых степях, полупустынях, зарослях кустарников, в лесах, по берегам рек, в садах и т.д. Питаются мелкими позвоночными. Яйца самка откладывает в июне-июле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли гадюка напасть и укусить в воде.