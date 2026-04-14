Усик - Верховен: онлайн-трансляция первой встречи боксеров (видео)

Первая пресс-конференция участников шоу Усик — Верховен пройдет в Британии

Во вторник, 14 апреля, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) встретится со своим будущим соперником Рико Верховеном (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Бой между боксером и кикбоксером запланирован на 23 мая в Египте.

Усик проведет бой по правилам бокса против кикбоксера

Соперники проведут первую встречу между собой

Ожидается, что боксеры сойдутся в первая дуэли взглядов

В прямом эфире в Украине первую пресс-конференцию Усика и Верховена покажет журнал "Ринг" на одноименном YouTube-канале. Начало мероприятия в 18:30 по киевскому времени.

Ожидается, что участники шоу Усик — Верховен ответят на вопросы журналистов. Кроме того, Александр и Рико, вероятно сойдутся в первой дуэли взглядов.

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, Фабио в мае 2026 проведет первую защиту титула.

Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.